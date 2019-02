Flamenco, teatro y comedia para disfrutar del fin de semana LV El ritmo de 'Hip-Hop Sinfónico' y The Crab Apples; el humor de Ricardo Castella y Grison; o el sensual y misterioso espectáculo de El Circo Rojo son algunas de las propuestas que ofrece la Región estos días LA VERDAD Murcia Viernes, 22 febrero 2019, 16:35

1 Teatro 'Háblame' en el Teatro Romea

Ideada por Fulgencio M. Lax, 'Háblame' nos presenta a Isabel, una madre viuda desde muy joven; Javier, su hijo cargado de problesmas; y Adela, la abuela que empieza a presentar los problemas de memoria propios de la edad. Tres individuos y una historia en la que, según el autor, «será la ternura el lazo que hará que los personajes encuentren el camino de la estabilidad y les permita disfrutar momentos de felicidad».

Información Cuándo Sábado 23 de febrero, a las 21.00 horas. Dónde Teatro Romea, en Murcia. Precio 10/12/18 euros.

2 Espectáculo 'Hip Hop Sinfónico' en El Batel

La cultura urbana asalta el Teatro El Batel gracias al programa UrbanCT. Dirigida por Ginés Martínez Vera, la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior de Música de Cartagena ofrece un espectáculo que incluye rap, 'beatbox', 'breakdance', grafiti y animación digital. En el 'show' participarán DammyMC, Mar de Fondo, Gabyx, Ali Beats, Wolf, Bushido Records, Sthal Inc., Tidus MC y Vince.

Información Cuándo Sábado 23 de febrero, a las 21.30 horas. Dónde Teatro El Batel, en Cartagena. Precio Gratuito.

3 Concierto The Crab Apples en La Yesería

El festival Microsonidos lleva a La Yesería a The Crab Apples, la banda barcelonesa que presenta este sábado en Murcia 'More Mistakes', su último trabajo. La banda comenzó su andadura en 2014 con 'Right Here', que fue seguido por el EP 'Hello Stranger', con el que se sumergieron en una gira que les llevó a tocar con The Beach Boys, Nada Surf, Sidonie y L. A.

Información Cuándo Sábado 23 de febrero, a las 22.00 horas. Dónde La Yesería, en Murcia. Precio 8 euros.

4 Espectáculo 'El circo rojo' en La Fica

El Circo Rojo presenta su segundo espectáculo, 'Descaro', una obra sensual y misteriosa que deja al espectador sin aliento. Una apuesta que fusiona cine, circo, teatro y danza con una puesta en escena que no deja a nadie indiferente, todo ello ejecutado con la mejor música de siempre. Una mezcla explosiva, sólo apta para los más atrevidos.

Compra tu cupón en Oferplan y consigue un descuento del 50%.

Información Cuándo Viernes 22 de febrero, a las 21.15 horas; y sábado 23 de febrero, a las 22.15 horas. Dónde Recinto ferial La Fica, en Murcia. Precio 25 euros (12,50 euros en Oferplan).

5 Comedia El humor de 'La Resistencia' en Guadalupe

Ricardo Castella, director de 'La Resistencia', y Grison, compañero del programa, se suben al escenario del Auditorio de Guadalupe para ofrecer un espectáculo que combina la comedia de Castella, cómico abanderado de Paramount Comedy y Comedy Central, y la mejor música de la mano de Grison, campeón del mundo de 'beatbox'.

Información Cuándo Viernes 22 de febrero, a las 21.00 horas. Dónde Auditorio Municipal de Guadalupe. Precio 4 euros.

6 Actividad Un paseo por las nubes

Javier Carrión / AGM

Vive la experiencia de surcar las nubes en un globo aerostático para conocer Murcia desde el aire. Una experiencia que se podrá disfrutar especialmente este fin de semana y para la que recomiendan ir con ropa y calzado deportivo y evitar llevar grandes mochilas, debido al reducido espacio del globo.

Compra tu cupón en Oferplan y consigue un descuento del 23%.

Información Cuándo Hasta el 1 de abril. Dónde Murcia. Precio 180 euros (139 en Oferplan).

7 Cumbre Flamenca Abdón Alcaraz, El Pele y Remedios Amaya

La XXVI CUmbre Flamenca de Murcia echa el cierre este fin de semana con las actuaciones de Abdón Alcaraz, en el Teatro Romea, El Pele y Remedios Amaya, en el Teatro Circo. Mientras el primero ofrecerá un concierto para piano y orquesta, Remedios y El Pele harán disfrutar a su público con un recital de cante clásico con dos voces únicas.