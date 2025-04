Fernando Rubio: «Tenemos que aprender a aceptar el caos»

La vida fluye de una manera distinta cuando lo hace al compás de una composición de Fernando Rubio. De repente, incluso los días más grises, ... las rutinas que desgastan, los ritmos que aprisionan y las dudas que atesoran cielos negros entre sus manos parecen más hermosos, calmados y apetecibles. Atravesadas por el pop, el rock, el soul, el funk, el blues, el góspel o la psicodelia, por citar algunos de los géneros que se dan cita en su último diamante, un 'Stay Cool' que mantiene el nivel de una carrera excelsa, las canciones del cartagenero son oasis y refugio, trinchera y bufanda, cabaña en mitad de un bosque nevado y orilla de playa desierta. La sencilla, humilde y directa grandeza de un genio. Charlamos con Fernando antes de que se suba al escenario de Cooperativa Ítaca junto a Joaquín Talismán y Paco del Cerro, dos de sus infalibles Inner Demons.

Fernando Rubio & The Inner Demons (trío) Cuándo Viernes a las 21.30 horas.

Dónde Cooperativa Ítaca. Murcia.

Cuánto 12 €.

–'Cheap Chinese Guitar' en 2018. '20th Century' en 2022. 'Stay Cool' en 2024. Aunque cada uno de ellos respira de una manera particular, ¿diría que estamos ante algo similar a una trilogía?

–No es algo en lo que pensara al hacerlos. Están concebidos en tres momentos muy diferentes de mi vida, aunque entiendo que alguien que los escuche desde fuera pueda ver cierta unidad. A fin de cuentas, están realizados por el mismo tipo y en condiciones parecidas.

–Mi sensación como oyente de 'Stay Cool' es que es una obra luminosa, acogedora y relajada. ¿Su elaboración fue también así?

–Sí. Seguramente es el disco que más he disfrutado al hacerlo o, dicho de otra manera, con el que menos he sufrido. El grueso del álbum lo llevé a cabo en otoño de 2023 y me pilló en un momento donde estaba trabajando mucho en el estudio, con lo que me sentí muy suelto y todo fluyó de una manera muy natural. Casi todo me salió a la primera.

–En términos de producción, creo que también brilla con una limpieza más tangible que en un '20th Century' que apostaba más por la crudeza. ¿Cómo fue esa búsqueda del sonido final?

–No hubo un planteamiento para producirlo de un modo concreto. Supongo que las canciones son las que me guían siempre e intento darle a cada una lo que siento que me pide. Es verdad que a la hora de mezclarlo intenté que todo sonara más desnudo, usando los menos efectos posibles, pero eso fue evolucionando durante el proceso. Al final retocas hasta que te gusta lo que oyes.

Ampliar Fernando Rubio presenta su último y radiante disco: 'Stay Cool'. J. M. Rodríguez/ AGM

–En la brillante y muy Harrison 'Lazy sunday' hace un homenaje a los días tranquilos. ¿También en ellos habita la inspiración?

–Hace años que vivimos tiempos convulsos, pero todo cabe en las canciones. La letra de 'Lazy sunday' es totalmente descriptiva del domingo concreto en el que la escribí. Incluso me daba cierto pudor hacer una canción tan cándida y naif, pero me decidí porque refleja un sentimiento auténtico que contrasta con otras situaciones turbias y feas en las que vivimos inmersos. Además, los domingos siempre han tenido mala fama, así que no está mal darles una oportunidad.

«Supongo que las canciones son las que me guían siempre e intento darle a cada una lo que siento que me pide»

–Como en el resto de sus trabajos, su destreza para conquistar distintos estilos es una de las fortalezas más deslumbrantes de 'Stay Cool'. ¿Inicia siempre la preparación de un disco buscando que sea una travesía por paisajes musicales variados?

–Es bastante natural. Puedo descartar alguna canción porque tenga un aire parecido a otras, pero según voy avanzando al hacer los discos me va apeteciendo variar de estilo. Como oyente me gustan los álbumes variados.

–¿Cómo ha sido la adaptación de los temas al formato trío?

–Se adaptan ellas solas. Ya voy teniendo bastante repertorio y las elijo pensando en que puedan funcionar en este formato. Además, con Joaquín y Paco es muy fácil. Lo que se pueda perder en contundencia se gana en armonía y destacan más las voces y algunos detalles melódicos.

–Tras una carrera tan extensa como la suya, ¿ha cambiado su manera de encarar la búsqueda de la canción perfecta?

–Ahora voy más relajado. Al principio puedes ser demasiado perfeccionista, también por inseguridad. Pero hay muchas canciones 'menores' que me fascinan de artistas que amo. Lo de la perfección es muy engañoso y a veces se pierde la gracia en su búsqueda. Tenemos que aprender a aceptar el caos, ya lo decía Dylan. Y Billy Wilder.

–Me gustaría recordar a un amigo común y un talento mayúsculo como Nacho Para, líder de Bantastic Fand, conjunto del que usted también formó parte, a quien perdimos el pasado año.

–Lo de Nacho sigue estando presente cada día. He perdido, como dices, un amigo y un compañero del que aprendí muchísimo. Todavía cuesta asimilarlo. Hace semanas tuve un sueño en el que hablábamos y él me tranquilizaba, como diciendo «no pasa nada, yo estoy bien». Supongo que son trucos de la mente para protegernos, pero a mí me ayudó a enfocarlo de otra manera. Nacho deja mucho bueno: música, escritos, fotos, recuerdos de conversaciones y risas. Su ausencia afecta a muchísimos amigos y compañeros de aventuras musicales. Espero que el tiempo mitigue el dolor y haga relucir aún más todo lo hermoso que nos ha dejado.