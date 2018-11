Fernández Mallo presenta su 'Teoría general de la basura' Presentación. Librería Colette, Letras y Tragos en Murcia. Jueves a las 20 horas Miércoles, 7 noviembre 2018, 23:23

Agustín Fernández Mallo (La Coruña, 1967) visita este jueves Murcia para presentar, a las 20 horas, en la librería Colette, Letras y Tragos (Cánovas del Castillo, 17) 'Teoría general de la basura (Cultura, aprobación, complejidad)', de Galaxia Gutenberg. Miguel Ángel Hernández, profesor de Historia del Arte de la UMU y una de las voces potentes del panorama narrativo español, asegura que esta obra de Fernández Mallo es «uno de los ensayos más potentes y poderosos que se han escrito en español en lo que va de siglo».

Hernández será el encargado de presentar, o «acosar a preguntas» al escritor gallego, que estos días respondía al murciano por Twitter: «Toda una referencia en teoría del arte y filosofía contemporánea, me ha dejado de piedra. Joder. Gracias por tu lectura». Fernández Mallo alude en su libro de 500 páginas a «residuos simbólicos». Dos ideas principales rondan: una es que para armar el presente «vamos reciclando lo que hicieron los que nos precedieron, los restos que dejaron», y otra es que todo eso se hace hoy a través de un modelo en red, y no se refiere a internet. Defensor de que toda manifestación artística dialogue con su tiempo, el Premio Biblioteca Breve 2018 por 'Trilogía de la guerra' dice que si hoy se quiere narrar la realidad, «la realidad hoy es que estamos conectados en redes en un mundo supuestamente fragmentado». Realismo complejo, que no complicado.