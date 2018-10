Bobito: «La felicidad la vivo, no la canto» Bobito / LV Roberto López presenta los temas de su nuevo trabajo discográfico, 'El verano de las cenizas', un notable canto a la emoción distorsionada y resplandeciente A. FRUTOS Viernes, 26 octubre 2018, 23:03

Puede que el secreto de 'El verano de las cenizas', espléndido debut discográfico de Bobito, nuevo proyecto musical liderado por Roberto López (Clara Plath), habite en la trompeta de 'No puedo entender'. O en los coros de 'Piramidal'. O en el sintetizador alucinado de 'Indurain'. O en el bajo saltarín e incontrolable de 'Celofán'. O en la distorsión embriagadora de 'Reina de la velocidad'. O en la tensa e inquieta calma de 'No hay nada'. Quizá el secreto de este primer golpe esté en el todo como conjunto. O en el todo como oda al detalle que siempre suma.

Y es que, acompañado por el bajista Miguel Ángel Torres, el incombustible Ross a la batería y Eduardo Pérez (The Lawyers), López ha construido un disco desde la misma raíz de los primeros rayos de luna de un verano pasado que resultó infinito. Cantas, tarareas, te pierdes en él y vuelves al punto de partida, pero sin ser la misma persona.

Bobito. Murcia Cuándo Sábado 27, a las 23.30 horas Dónde: Sala Revólver Cuánto: 1€

Más que un debut, 'El verano de las cenizas' resplandece con la honestidad de cien cicatrices y la experiencia de los novatos que llegaron con la lección aprendida. Y uno, claro, se pregunta si el proceso de creación de estos temas tuvo las mismas dosis de intensidad. «La composición fue un proceso natural que tuvo lugar durante el verano del año pasado, aprovechando el parón de conciertos con Clara Plath. Tenía muchas ganas de componer y defender temas nuevos», comenta López.

Todas las canciones de 'El verano de las cenizas' vistas por su creador 'No puedo entenderte' El adiós a un amigo. 'Piramidal' Una explosión festivalera. 'Indurain' La reivindicación del esfuerzo del perdedor. 'Celofán' El llanto amargo de un hijo a su madre. 'Reina de la velocidad' Una ráfaga de petardeo nocturno, aves raras y muñeca rota. 'No hay nada' Una balada espacial. Dos personas. Distintos planetas.

«Luego vino formar la banda y más tarde entrar al estudio a grabar el disco. En ese sentido, el proceso de creación siempre me ha parecido de lo más emocionante e intenso». De la misma forma, a la hora de hablar de un trabajo así, es inevitable plantear las posibles huellas, tanto personales como artísticas, que puede haber dejado este recorrido. Roberto lo tiene claro: «A nivel personal siempre recordaré el momento en que empecé a componer los temas de este disco como el verano previo a mi paternidad. A nivel artístico supone mi retorno a primera fila al frente de un proyecto propio con todo lo que eso conlleva. Es todo un reto». ¿Un desafío marcado por la perfección? «Ciertamente me suelo debatir entre la frustración y la aceptación. Aprendo a ceder y renunciar a mi carácter obsesivo. Llega un momento que tienes que decir «así se queda el tema». Luego siempre quedan cosas que no terminan de gustarte del todo, detalles que puedes mejorar, por eso se siguen haciendo canciones». Efectivamente, más música vendrá con el futuro, pero, hasta entonces, todavía le quedan escenarios por recorrer a un disco que ya tiene preparado su salto al directo.

«Estamos muy impacientes y deseosos de que llegue el concierto. En principio queremos respetar el sonido y la estructura de la grabación. Cuando se vayan rodando seguro que habrá temas que vayan variando y se prueben otros trajes. Siempre ocurre eso. Mola mucho». El principio de (casi) todo, la inauguración de una nueva etapa para López marcada por una infinidad de caminos que desembocan en el mismo lugar, una ciudad inundada por melodías radiantes y luminosas que abrigan un espíritu melancólico inyectado a fuego en las venas de este conjunto de canciones que nacen crudas, rasgadas y recompuestas. «No es algo premeditado, simplemente surgen así. A veces me gustaría, pero me veo incapaz de escribir sobre cosas felices. La felicidad la vivo, no la canto». Afortunadamente, al igual que ocurre con todos los prólogos, queda mucho por vivir. Y por cantar. Bobito, sin diminutivos.