Se expande el universo de Harry Potter Johnny Deep encarna al villano del show. CARLOS MARTÍNEZ Murcia Viernes, 16 noviembre 2018

El mundo se divide entre fans de 'El señor de los anillos' y los de Harry Potter, después estamos los que le damos a todo. La ventaja que tienen los gafotas de Hogwarts es evidente, porque J.K. Rowling sigue viva, cosa que no pasa con el señor Tolkien (debe ser que escribir a través de una Ouija es complicado).

Cuando los siete libros del chico de Gryffindor se transformaron en ocho películas muy rentables, Rowling se puso a escribir y los contables de Hollywood a sumar dólares, y entre todos sacaron un spin off protagonizado por otro mago, un joven algo inadaptado y tímido llamado Newt Scamander e interpretado por Eddie Redmayne, pero que se movía en los años veinte.

Ahora nos llega la segunda de esta nueva saga, 'Animales fantásticos: los crímenes de Grindelwald', siendo Grindelwald un precursor del malvado Voldemort, encarnado por el cada vez más histriónico, excesivo, insufrible y caricaturesco Johnny Depp. Esta fantasiosa y, siento decirlo, rutinaria película, nos cuenta como intenta que el malo no ejerza su particular racismo sobre los no magos, y para ello nada mejor que contar de aliado con Jude Law encarnando a un jovencísimo Albus Dumbledore.

David Yates, director de cuatro películas de Harry Potter y de 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos', se encarga de que no falten guiños a los incondicionales, ni que los efectos sean complemento perfecto para unos guiones que siguen siendo lo más sólido de esta franquicia. Reconozco que si no eres un iniciado en el Callejón Diagon, no sabes lo que es MACUSA y no te dan miedo los Obscurus o los Dementores, te vas a sentir como un torero al otro lado del Telón de Acero (Sabina dixit).

Está de moda hablar del empoderamiento femenino, así que es bueno no pensar que hemos inventado la rueda y descubrir a mujeres que abrieron camino, protofeministas que se desenvolvieron en un mundo mucho más hostil, pero que se atrevieron a romper lanzas sin romper la porcelana, entre ellas están mis admiradas Jane Austen o Mary Wollstonecraft.

Otras decidieron ser más transgresoras, aunque quizás menos efectivas, como Simone de Beauvoir, Dora Carrington o Virginia Woolf, esta última con muchos parecidos con la real Colette de la que se estrena hoy una película biográfica con el original nombre de 'Colette'. Fue una escritora francesa de ese primer cuarto del siglo XX en que París estaba en efervescencia. Una mujer excepcional con la libertad de una Chavela, la pasión de Anais Nin y el talento de Frida Khalo, que se enfrentó a su opresor esposo que se atribuía sus textos y logró ser la primera mujer Presidenta de la Academia Gouncourt.

Como todos los biopic, tiene sus carencias, pero lo mejor es que por una vez Keira Knightley actúa bien. Por suerte para ella, su parecido físico con la original no es demasiado (menudo micro machismo acabo de soltar).

Para compensar esa referencia innecesaria al físico, diré que los autores de 'Malos tiempos en el Royale' confían como máximo atractivo para su película, viendo el tráiler, en el espectacular cuerpo de Chris Hermsworth, que debe pasarse la mitad del metraje sin camiseta, siguiendo los pasos de otros grandes actores promocionadores de la depilación láser masculina como Mario Casas o Channing Tatum, a los que suelo doblar en las escenas de acción por nuestro parecido.

A parte de eso, la película es simpática. Transcurre en ese mencionado hotel en que nada es lo que parece, desde ese director que parece el voyeur de lo último de Gary Talase, o ese cura delincuente, o esa inocente chica no tan angelical. Logran crear una atmosfera inquietante para que se luzca un estupendo reparto con Jeff Bridges, Jon Hamm y Dakota Johnson, que debe tener por contrato que en todas sus películas la aten y amordacen. Así que os vais a encontrar al verla un 'El Gran Hotel Budapest' con la estética de 'Abierto hasta el amanecer' y las trampas de 'Los odiosos 8'. Os dejo el tráiler y veréis que no exagero con lo de Thor.

Tengo menos de cien palabras para hablar de la española 'El desentierro', un thriller de mafia con Leonardo Sbaraglia de protagonista y que es el primer largo de Nacho Ruipérez, que se lía demasiado con los saltos entre el presente y el pasado, entre la mafia albanesa y las mafias familiares, saliéndole una película irregular.

Hoy no os podéis quejar, cine entretenido y variado. Que tengáis una semana entretenida, variada y de cine.