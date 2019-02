Abdón Alcaraz: «Cada estilo es un río y todos van al océano de la música» Abdón Alcaraz / miguel peñalver El músico murciano estrena en la Cumbre Flamenca el primer concierto jondo para piano y orquesta JAM ALBARRACÍN Viernes, 22 febrero 2019, 01:26

Es, sin duda, su trabajo más ambicioso. Me refiero al 'Concierto flamenco para piano y orquesta Nº1' del pianista y compositor murciano Abdón Alcaraz que, tras casi dos años de creación, por fin estrena esta noche en el Teatro Romea, dentro de la Cumbre Flamenca.

Tras un par de primeros discos autoeditados, 2010 fue el año de su consagración, con la publicación de 'Reikiavik' -premio nacional 'Flamenco Hoy' al mejor disco instrumental de flamenco- y la obtención del Premio Filón al mejor instrumentista flamenco en la 50 edición del Festival Internacional del Cante de las Minas. Posteriormente llegaría 'Bolero flamenco' (2013) y el directo 'Agrupa Vicenta' (2015). Pero Abdón quería dejar huella, que su obra trascendiera más allá de formatos y estilos, para lo que se encerró a escribir este, al parecer, primer concierto flamenco para piano y orquesta que estrena esta noche con la dirección orquestal nada menos que de Paco Suárez, miembro del Consejo Asesor del Instituto de Cultura Gitana, recientemente condecorado con el Premio Krechuno a la promoción de la música gitana. Flamenco en vena.

Quedo con Abdón en una cafetería del Infante Juan Manuel y lo encuentro con tres móviles en cada oreja -es un decir- obsesionado con el flamante estreno.

-¿De veras es la primera vez que alguien escribe un concierto para piano y orquesta en compás flamenco?

-Así es. Miras la obra de Albéniz, Falla... Turina es quien debería haberlo escrito porque era el más entendido en flamenco de la época del nacionalismo español. Hay alusiones en la obra de Albéniz, en la 'Suite Iberia'; hay cosas como 'La Tarara'... pero concierto flamenco para piano y orquesta no lo había y así lo ha verificado SGAE.

-¿Estamos ante el trabajo más ambicioso de Abdón Alcaraz?

-El más ambicioso, desde luego. También el más atrevido y el más exigente. La motivación que me ha llevado a hacer esto era hacer algo que dejara constancia de mi paso por esta tierra. En principio no tenía ni intenciones de tocarlo, solo de escribirlo. Pero se fue liando la cosa y me embarqué hasta en la producción. Estoy yendo al 100%, no sé si seré capaz de volver a escribir algo así. Pero además está hecho con el corazón, es muy sincero.

-¿No ha contado con apoyos externos?

-He tenido ayudas, consejos de compositores como Francisco Rico, Domingo J. Sánchez, el mismo Paco Suárez [director de la orquesta] me ha dado ciertos consejos y ha revisado la obra. He estado un año y ocho meses dedicado a componer y escribir esta obra. Todo me suena a esto, vivo dentro de esta obra, estoy deseando tocarla para poder pasar página.

-Su cuadro flamenco sigue estando integrado por Verónica Sobrinos, Gautama del Campo, Miguel A. Orengo... Lo que funciona bien, mejor no tocarlo.

-Efectivamente. Además de que hay una amistad, son muchos años, me dan seguridad y confianza sobre todo para las partes más de improvisación. Además, no solo tocaremos el concierto sino que hay una primera parte con dos temas míos de flamenco jazz y luego en la segunda parte acabaremos con 'Reikiavik', orquestado por primera vez.

-Supongo que seguirá habiendo un componente de jazz en este trabajo. ¿Es así?

-Sí, cómo no. El fundamento de la obra, lo que quiero mostrar con ella, es precisamente la integración de todas las músicas. Yo he crecido con el clásico, me he desarrollado con el jazz y me he expresado con el flamenco. Entonces, todo esto está presente. Puedes estar escuchando una melodía impresionista que te recuerde a Bill Evans y de pronto gira al flamenco. En este concierto hay mucho de mí, tengo que repetir que por encima de todo es sincero. Hay un leve homenaje a Beethoven, también lo hay a Chopin, a Paco de Lucía, hay pasajes que pueden sonar a Falla, incluso a las poliarmonías de Bela Bartok... Tengo la partitura definitiva, pero tiene mil revisiones.

Tres movimientos

-El concierto está dividido en tres movimientos con títulos en latín: 'Expedio', 'Laetitia' y 'Liberame'. Explíquese, Sr. Alcaraz, que yo le hacía de ciencias.

-Como me gusta decir: cada estilo es un río y todos van al océano de la música. La intención es liberar a la música de sus propias cadenas, de sus propios límites. Entonces, como la historia es unificar la música, en ese ejercicio de libertad quise nombrar cada movimiento. Todos tienen que ver con el concepto de dar.

-Continúe...

-El primer movimiento es 'Expedio', que significa liberar, dar libertad. Es probablemente el movimiento más exigente, más serio, más clásico. El segundo movimiento es 'Laetitia' (dar alegría), que precisamente se desarrolla por alegrías. Tiene esa intención de segundo movimiento, de reposo, tranquilidad, bonito, agradable y tiene que dar esa paz, ese calor, esa alegría.

-Y el tercero 'Liberame', sin tilde.

-Sí, el último es 'Liberame', que transmite el mensaje total, que es solicitar, rogar, implorar, ser liberado. Y ahí vengo a pedir, a la propia música, al universo, que me libre de la muerte eterna con esta obra. Dejar mi huella en este mundo con este imploro. Aquí aparecerá el coro y debe ser el momento más estelar de todo el concierto.

-¿Hay intenciones de publicarlo en disco?

-Me encantaría. De momento, vamos a grabar el concierto en multipista y a filmarlo con tres cámaras. Si sale con una calidad aceptable, lo publicaré en disco. Y si no, quiero al menos grabarlo, porque de hecho no sé cuántas veces más lo tocaré. De hecho lo he escrito no tanto para tocarlo yo como para que lo toque quien quiera y le aporte su visión. Si no es ahora, espero que haya otra ocasión, aunque tampoco descarto meterme a un estudio de grabación con la orquesta. Ya veremos, todo es posible.

-Lo estrena en Murcia, en el Teatro Romea, dentro de la Cumbre Flamenca. Qué mejor estreno...

-Pues sí. La verdad es que después de ganar el premio en el Cante de las Minas de La Unión, estaba deseando poder venir a la Cumbre, pero hasta ahora no había sido posible. Cuando Antonio [Parra, director de la Cumbre Flamenca] escuchó la demo que hice en casa, lo vio claro. Le gustó y me propuso estrenarlo en la Cumbre. Otro motivo más para dar lo mejor de mí. Me gustaría que los murcianos llenaran el Romea y entendieran que esto es muy costoso, que se trata de una producción compleja.

-¿Se siente suficientemente valorado en Murcia?

-Ufff [suspira]... Son ya muchos años, es una pregunta... No me planteo eso, porque si lo hago me da rabia. No necesito sentirme valorado, lo que necesito es estar rodeado de las personas que me quieren. Me gustaría que el público, no ya que me valorara a mí, sino que valorara más el producto murciano, la marca Murcia, la cantidad y calidad de artistas que hay aquí. Y no solo en lo musical, que es brutal lo que está proliferando a día de hoy en rock, en pop, en jazz, en flamenco, sino también en otras artes: arquitectura, pintura, escultura, literatura... Y también en investigación, ciencia, medicina... Debemos aprender a querernos más y valorar lo mucho bueno que tenemos.