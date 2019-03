Piezas: «Cada vez entiendo menos a las personas y a mí mismo» El tándem clave del rap de Murcia estrena su flamante nuevo álbum en casa, 'Panorámica', que abre su trilogía final JAM ALBARRACÍN Sábado, 30 marzo 2019, 00:24

Consolidado en la zona noble del rap español, el tándem murciano formado por Piezas & Jayder regresa a la arena discográfica con un nuevo álbum, 'Panorámica'. Un disco que llega tres años después de 'Melancholia' y que, atención, supone el principio del fin de la fructífera asociación. «Es la 'trilogía del fin'. Una vez salgan los tres discos, se acabó Piezas & Jayder como se ha conocido hasta ahora», apunta Piezas desde su casa en Sabadell. Para eso todavía tendrán que llegar 'La maldad' y 'Raíces', además de rodar este 'Panorámica', que recién arranca mañana con su presentación en la murciana Sala REM, con las entradas agotadas.

Piezas & Jayder Cuándo Sábado 30, a las 23.00 horas. Dónde Sala REM. Murcia Cuánto Localidades agotadas. Completa Eterno Invierno.

-La trilogía lleva por título 'Acantilado'.

-Sí. Cada parte tiene su hilo argumental distinto. 'Panorámica' quizá sería de los tres el más reflexivo y el más profundo, y a la vez el más similar al trabajo anterior. 'La maldad' no tendrá nada que ver a lo que hemos hecho hasta ahora, si bien se parece a 'King Kong' [el tema que cierra 'Panorámica'] porque lo que sí hemos hecho es que el último tema de cada disco sea a su vez la apertura del siguiente. Queremos que cada uno sea muy distinto entre sí.

-Pues antes de liarnos del todo, ¿cuáles son las principales variaciones de 'Panorámica' con respecto a 'Melancholia', según su autor?

-Sobre todo, yo creo que tiene un poco más de luz, no está tan absorbido por las vivencias negativas. Yo soy un poco pesimista y suelo escribir en un estado de tristeza o de mayor sensibilidad, pero no es tan oscuro ni tan depresivo como 'Melancholia'. En un disco como este, de letras largas y reflexivas, densas, aun te pueden sacar una sonrisa, algo que no ocurría con el anterior. No es tan, tan oscuro.

Es Murcia

-En este nuevo álbum hay un tema dedicado, o más bien inspirado, en Kurt Cobain. ¿Era fan de Nirvana?

-Escuché mucho su música de adolescente. En esa época yo era más rockero, más heavy, más grunge... me interesaba mucho más ese tipo de música que cualquier cosa parecida al rap, la verdad es que entonces en ningún momento hubiera pensado que podía acabar haciendo rap. El tema vino a raíz de un documental que vi en Netflix sobre su vida. Yo estaba escribiendo una letra en ese momento y me inspiró a enfocarlo por ahí, de cara a su vida, a la relación que tenía con su hija -Piezas también tiene una niña-, a su modo de ver ciertas cosas...

-Para las 'colabos' no ha recurrido a nombres populares que añadan público de gratis, sino que ha contado con MC murcianos (Alex Orellana, Jaro Desperdizio, Sin H)...

-Sí, principalmente por la facilidad que supone trabajar con gente de tu entorno y por su disposición para implicarse, eso es lo mejor de las colaboraciones. Cuando te toca trabajar con alguien que quizá tenga más nombre pero que ves que su implicación no está al mismo nivel que la tuya, que es comprensible porque no es su proyecto, es más complicado. Entonces, decidimos coger gente de nuestro entorno, que sabíamos que podían aportar cosas valiosas. Pero no son los únicos, también trabajamos con otros de fuera de Murcia. Músicos que quizá no tengan tanta repercusión pero que sabíamos que podían aportarle algo grande al disco. Importa eso y no los nombres.

Ganas de Piezas

-Ha agotado las entradas, 'Mi lado amable' entró en el Top 20 de Tendencias de YouTube. La expectación se mantiene, la peña tiene ganas de Piezas. ¿Da seguridad esto?

-Trato de no fijarme mucho en eso, aunque es inevitable que acabes mirando las cifras, los resultados, los comentarios y demás, pero sobre todo me sorprende positivamente. Que un dúo como somos nosotros, que lleva ya 16 años trabajando juntos y que hemos hecho de todo, por ejemplo en Murcia y que siga agotando las entradas de nuestros conciertos, que la gente siga esperando material nuevo, que el público se mantenga... No sé, no nos podemos quejar. Y la verdad es que esa cercanía se agradece infinito.

-Nada de presión, entonces.

-Nunca me lo tomaría como una presión añadida, la presión ya me la pongo yo.

-En alguna ocasión ha declarado en redes su misantropía. ¿Realmente odia a las personas? ¿O más bien se mueve en los extremos odio-amor?

-Sí, bueno, un poco de todo [ríe]. Son estados de ánimo por los que puedo pasar incluso en un mismo día y si a eso le añades que tengo un sentido del humor bastante bestia, pues... Pero ya te digo que es más humorístico que real.

-En varias canciones, desde luego en 'Vian', habla sobre la muerte. Es un asunto recurrente en sus temas. ¿Le intriga, le preocupa, qué le parece tan interesante siendo tan joven?

-Es un tema que, creativamente, me despierta muchas ideas. La de este tema nació de 'No quisiera palmarla', un poema de Boris Vian, de ahí el título. La muerte no es que me intrigue porque intriga no puede haber: cuando llegue, se acabó y ya está. Quizá sea que con los años me he ido volviendo un poco más hipocondriaco de lo que ya era. Con frecuencia hay ideas revoloteando en mi cabeza que me susurran cosas sobre esta temática. Intento aprovecharlas de manera creativa, porque es la única utilidad que les puedo dar.

Arte valiente

-Entre la lírica de este disco, hay un verso suyo que me gusta mucho: «El arte es solo cierto si te deja expuesto». ¿Hay mucho 'arte' cosmético?

-Estamos en la era de la superpoblación del arte cosmético. Es difícil encontrar artistas que no caigan en los tópicos más superficiales. Lo difícil del arte es tener los huevos-por así decirlo- de exponerte tú, de exponer tu realidad y mostrarte desnudo. El arte, cuanto más peso propio tiene, cuanta más realidad personal tiene, más válido es. Independientemente de la calidad del mismo. El arte debe ser valiente o no es.

-Se marchó hace años, pero sigue manteniendo el contacto con el hip hop de Murcia. ¿Cómo ve su salud?

-Pues muy bien, la verdad. Los de mi generación están muy activos, como Álex Orellana, Aryon & Neusi y están Jaro Desperdizio, Sin H, Kaze, que funciona muy bien... Conforme pasan los años la escena mejora.

-«La vida está para vivirla y no para entenderla», dice en 'Fly Away'. ¿Es incomprensible? ¿Nos vamos a volver locos si lo intentamos?

-Yo creo que sí. Yo cada vez entiendo menos a las personas y me entiendo menos a mí mismo. Es un bucle de desconcierto y de falta de creencia total en la sociedad moderna. Hay que dejarse llevar, creo que es lo más sensato. Por lo menos yo no veo otra manera de enfocarla.