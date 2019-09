Enric Peidro y Jessie Gordon bailarán a ritmo de swing Jessie Gordon y Enric Peidro. Viernes, 13 septiembre 2019, 10:58

Enric Peidro Swingtet y Jessie Gordon protagonizan mañana la gran fiesta del II Swingmaneje Festival de Murcia con un concierto que pretende transportar al público a los lejanos años 30 con mucho baile y, sobre todo, mucho swing. El espectáculo ha prescindido del patio de butacas del teatro y ha convertido su espacio en una gran pista de baile sobre la que los asistentes, además de disfrutar de la música en directo, podrán moverse a ritmo de swing guiados por Peidro y Gordon.

El saxofonista Enric Peidro actuará en formación de sexteto, con la que ha publicado los discos 'Now you're talking my language' (2016), 'Happiness is a thing called Jazz' (2017) y 'Keep that swing in your soul' (2018), a la espera de un cuarto grabado en directo en el club Jazzazza de la pedanía murciana de Algezares, 'Live at Jazzazza'.

Swingmaneje Murcia Festival Dónde Teatro Circo, Murcia. Cuándo: Mañana, a las 21.00 horas. Entradas: 15 y 25 euros.

Por su parte, la cantante australiana Jessie Gordon es una de las voces emergentes del jazz, destinada, según la crítica, a convertirse en una gran dama del género.

Este segundo festival Swingmaneje arrancó el pasado jueves organizado por Tejemaneje. Esta noche celebrará una fiesta-concierto con Randy Greer & The Cole Diggers en el Mercado de Correos de Murcia (22.00 horas, 18 euros).