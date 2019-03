«Me encantaría colaborar con Robe Iniesta» PABLO ZAMORA La Bien Querida encabeza el cartel del +QMusas Fest, que se celebra este sábado en Cartagena como homenaje al Día Internacional de la Mujer JAM ALBARRACÍN Sábado, 9 marzo 2019, 03:59

La historia se repite. Cada nuevo disco que publica La Bien Querida, el enunciado bajo el que opera la bilbaína Ana Fernández-Villaverde, el resultado es similar: a final de temporada es uno de los discos situados en las primeras posiciones en las listas de lo mejor del año, cuando no directamente en el Top 1. Merecidamente -y son ya cinco largos y varios EPs-, conviene añadir, pues resulta del todo improbable encontrar en nuestro país un proyecto que aúne, como en el caso, un buen gusto siempre coqueteando con la exquisitez y con una personalidad propia tan abrumadora. Cuidando al máximo los detalles, con David Rodríguez (Beef, La Estrella de David) como mano derecha y los videoclips realizados con excelente gusto por Juanma Carrillo, hay una extraña dualidad tremendamente atractiva en La Bien Querida. Por un lado el trazo limpio, de pulcritud y pureza que se desprende de su canto; por otro, una oscuridad magnética e inquietante que sugiere turbulencias. Un auténtico placer que sea esta noche la invitada principal del +QMusas Fest, evento de una noche con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra en Cartagena y se completa con la actuación de Lokaflores y la sesión pop de Fantabulosa. Marco el prefijo de Bilbao.

-Su ascensión fue muy rápida, de desconocida a la fama en tres segundos y con la crítica bebiendo de su mano. ¿Esperaba mantenerse unos años más tarde?

-Es que no hay ninguna previsión del futuro, cuando te pasan estas cosas estás pensando todo el rato en el presente. Nunca he querido dedicarme a la música, no es como otras cantantes, que tienen un recorrido por salas... No, a mí no me pasó eso. Mi éxito fue en el terreno indie, que nunca he llenado estadios, vamos. Entonces, fue un éxito sí, pero en el ámbito independiente. Y claro, lo que sí es más complicado es mantenerse, en realidad es complicadísimo. Cuando empiezas lo que gusta es lo nuevo, la noticia nueva, siempre lo nuevo. Lo difícil es mantenerse y es lo que he intentado hacer estos años.

-Lo ha conseguido de manera muy satisfactoria, con varios álbumes muy elogiados por la crítica. Muy bien.

-Gracias. Sí, digamos que he conseguido mantener mis fans e ir aumentándolos un poquito a cada nuevo disco. O sea, nunca ha sido un crecimiento estrepitoso de un disco a otro. El primero gustó mucho y luego me he ido manteniendo así, aumentando muy poquito en cada disco los seguidores y manteniéndome estable.

-¿Sigue pintando? ¿Es muy diferente al proceso de escribir una canción?

-Bueno... Sí, sigo pintando, cuando tengo tiempo sigo haciéndolo. Cuando pinto escucho muchísima música y me ayuda mucho a pensar en otras cosas. Aprovecho también para viajar. Cuando estoy componiendo estoy muy concentrada en lo que estoy haciendo, en la música. Es igual... Bueno, supongo que es diferente [ríe].

-Ha dicho (o he leído): «Para crear es necesaria cierta rabia». ¿A qué se refiere? ¿No es posible crear en calma y armonía?

-Eso lo puso hace poco un periodista y fue cosa de él, yo nunca dije eso, pero bueno. Me entendió mal. Fíjate que para crear yo creo que hay que estar estable. Cuando estás supereufórico, en mi caso, yo no puedo escribir. No puedo hacerlo demasiado eufórica o demasiado melancólica. Para escribir tengo que encontrar un equilibrio entre la pena y la alegría.

Costumbrismo mágico

-¿Quién le parece el supercrack del pop español?

-Para mí el supercrack del rock español es Robe Iniesta. Me encantaría colaborar con él.

-Le hizo unas portadas hace años.

-Sí, hace muchos años, antes de empezar yo con la música. Lo último que ha hecho, fuera de Extremoduro, me encanta. Me parece increíble que un artista que lleva tantísimos años y que ha tenido tanto éxito con un grupo, de repente haga algo así, de repente sea capaz de hacer dos discos en solitario tan impresionantes.

-Creo apreciar en su obra una dualidad muy marcada. Por un lado líneas claras, luz, trazo fino; por otro, una oscuridad misteriosa y muy atractiva, magnética.

-Bueno, pero porque yo creo que todos tenemos momentos de alegría, de subidón, que todo está bien y luego otros en los que te crees que eres lo peor, te crees que todo el mundo es mejor que tú, te comparas todo el rato. Vamos, que se acaba el mundo y te planteas quién soy, adónde voy, de dónde vengo... Creo que es algo que nos pasa a todos, a mí por por lo menos. Y son ese tipo de canciones más oscuras.

Personalidad propia

-Desde luego sus canciones son reconocibles, en el sentido de sonar a La Bien Querida. Ya sean más oscuras o claras, suenan reconocibles, propias. Supongo que le concede importancia a esto.

-Pues mucho, me parece súper importante. Para cualquier artista o alguien que se dedique a algo artesanal, es fundamental que tenga su propia personalidad, es lo más importante. No hace falta ser un virtuoso, hacerlo fenomenal. Yo sé que tengo mis limitaciones como cantante, pero lo que sí es importantísimo, ya seas pintor, cineasta o compositor, es tener tu propia personalidad y algo especial que te diferencie de los demás.

-Es importante no copiar.

-Muy importante. Por ejemplo, ahora está de moda Rosalía, bien, pues yo sería incapaz de intentar hacer lo que hace Rosalía. Primero porque ya lo hace ella mejor y después porque eso no te lleva a ningún lado. Tienes que buscar tu propia personalidad. Y al contrario, conseguir que tus defectos se conviertan en virtud.

-¿Le suele dar muchas vueltas a una canción antes de darla por finalizada?

-Muchísimas, muchísimas, cada vez me cuesta más. Esto nos pasa a todos, porque claro, no queremos repetirnos. Y todos nos acabamos repitiendo, el escritor, el músico, todos. Cada vez le doy más vueltas, sí.

-Aprovechando que el concierto se celebra con motivo del Día Internacional de la Mujer, me permito preguntarle: ¿ha notado machismo en el mundo de la música?

-A ver... Hay micromachismos. Yo sé que hay un machismo horroroso y bestial, pero en mi caso no lo he vivido tan bestia. Porque siempre me he juntado con gente con otra forma de ser. Soy afortunada y como siempre me he movido con artistas como yo, con gente como yo...