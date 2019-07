Quique González: «Tengo que enamorarme de lo que hago para grabarlo en un disco» El cantautor madrileño Quique González. / FERNANDO MAQUIEIRA / EFE «Necesitaba ver qué pasa en la vida mientras no estás tocando, grabando o haciendo canciones», apunta el cantautor rock madrileño, que publicará nuevo disco en octubre JAM ALBARRACÍN Sábado, 6 julio 2019, 01:55

Cierto es que ya hay fecha para su próximo álbum -el 18 de octubre, un disco especial sobre textos del poeta Luis García Montero- y que el pasado 2018 publicó el directo 'En vivo desde Radio Station', pero entre unas y otras han sido casi dos los años que Quique González ha estado sin actuar en directo. Raro asunto en un músico habituado al formato gira-disco-gira que, finalmente, ha aceptado unas pocas actuaciones para este verano. Entre ellas la que ofrecerá este sábado en Murcia, dentro del nuevo ciclo 'Las noches del Malecón'. Quique acepta la conversación.

-Hay ganas de verle en vivo. Hacía tiempo que no se dejaba caer por los escenarios.

-Pues sí, yo también tengo ganas de volver a tocar. Hace año y medio o un poco más, desde que terminé la gira con Los Detectives [su banda habitual de acompañamiento], que solo he hecho un par de colaboraciones pero no un concierto completo, así que estoy con ganas y con la emoción de volverme a subir a un escenario e intentar conectar con la gente con mis canciones y con mi banda.

-Supongo que estas pausas son necesarias.

-Los últimos seis años han sido un disco tras otro y una gira tras otra. Necesitaba coger un poquito de distancia, alejarme un poco de mi propia música y ver las cosas desde otro punto de vista para enfrentarme a otros proyectos y a otros quehaceres. Para ver qué pasa en la vida cuando no estás haciendo canciones, tocando o grabando.

-En octubre publicará nuevo álbum, un tanto particular. Sobre textos de Luis García Montero. Vaya un lujo.

-Pues la verdad que sí, porque quiero muchísimo a Luis, y por supuesto le admiro desde hace muchos años, antes de conocerle. Este último año lo he dedicado prácticamente a terminar y grabar estas canciones, que saldrán en otoño y que han sido un regalo para mí. Es un proyecto distinto y era también un reto para mí trabajar por primera vez con textos que no eran míos. Ha sido una gran aventura.

-No sé cómo puede funcionar, pero artísticamente el tándem González-García Montero promete.

-Bueno, no hemos hecho este disco para llenar estadios. Es un disco sencillo y austero, con canciones bonitas, pero no tenemos expectativas comerciales, es algo puramente artístico. Nunca sabes hasta dónde pueden llegar las cosas, pero a nosotros nos gusta mucho.

-¿Qué novedades presenta?

-No te lo tomes a mal, pero es un poco pronto para hablar de esto. El disco está anunciado para otoño y quedan todavía varios meses. Si quieres, cuando salga el disco, estoy a tu disposición para que hablemos todo lo que quieras, para poder profundizar más. Sí te adelanto que es un disco distinto, es otro planteamiento sonoro, pero esto es un poco lo que te puedo decir ahora. Espero que lo entiendas.

-Perfectamente. ¿Qué repertorio maneja en estos conciertos actuales?

-Canciones de todos los discos y alguna sorpresa también. Hay algunas que hace mucho que no tocamos... Lo bueno de esta gira es que, como no se justifica por un disco nuevo, nos permite abrir un poco más el abanico y hacer canciones que simplemente nos apetece tocar. Se trata de rockear un poco y hacer disfrutar a toda la gente.

-El murciano Raúl Bernal (Jean Paul, Dolorosa, Lapido) es el nuevo teclista de su banda. ¿Buen fichaje?

-Muy buen fichaje. Raúl me gusta como músico, como poeta, es un amigo fantástico y un gran músico. Ya compartimos la gira de 'Soltad a los perros' con el maestro [se refiere a José Ignacio Lapido] y es un placer tocar con él. Ahora, al no estar Chuches y Nina, que están teniendo un éxito increíble con Morgan... No, perdón, teniendo un éxito creíble porque son estupendos, he tenido que reajustar la banda y le pedí a Raúl si le apetecía venir a tocar este verano con nosotros. Le agradezco que haya aceptado porque lo vamos a pasar muy bien, es como de la familia y yo necesito un rollo familiar en el escenario y con la gente que trabaja conmigo.

-Oiga y, ¿le ha ocurrido alguna vez pensar: caray, con todo lo que he hecho ya, a ver cómo mantengo o supero el listón? ¿Es cada vez más complicado?

-Yo creo que a mí cada vez me cuesta más. A medida que vas haciendo camino cada vez te cuesta más no repetirte. Se pueden hacer las cosas por oficio, sí, pero yo necesito hacer cosas nuevas, asumir nuevos retos para no repetirme. Necesito enamorarme de lo que estoy haciendo para meterme a grabar un disco y salir a tocar esas canciones. No he parado casi y ahora creo que igual todo tiene que ir un poco más espaciado, porque quiero seguir haciendo cosas nuevas y sorprender. O por lo menos intentarlo.

-¿Vio a Dylan en su reciente gira española?

-No, pero vi el documental ['Rolling Thunder Revue', de Scorsese] y me encantó.