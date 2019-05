Rubén Pozo y Lichis: «Tenemos egos de perfil bajo» Rubén Pozo y Lichis. / PROMOCIONAL El ex de Pereza y el ex La Cabra Mecánica aúnan fuerzas en su gira 'Mesa para dos', que acabará convertida en disco JAM ALBARRACÍN Viernes, 24 mayo 2019, 22:58

Ambos tienen un pasado lustroso (Rubén Pozo con Buenas Noches Rose y Pereza, Lichis con La Cabra Mecánica), ambos entienden la música desde una óptica cancionista (más rock and roll Rubén, más pop costumbrista Lichis), ambos andaban presentando sus últimos discos en solitario ('Habrá que vivir', Rubén; 'Mariposas y torneos de verano', Lichis), los dos publicados en 2018. Y de repente se cruzaron y se dijeron: ¿Hacemos unos bolos juntos? Y de aquella primera idea brotó la chispa que ha acabado dando forma a 'Mesa para dos', la gira conjunta que próximamente acabará convertida en disco. Ya lo están grabando, poco a poco, canción a canción. En un mes más o menos ya adelantarán algo por vía digital y en febrero debiera estar listo un álbum que, a juzgar por la expectación que ha despertado esta gira, debe ser bastante esperado. Pero antes se dejan caer por Murcia. Así que, manos libres, hablemos de música.

Rubén Pozo & Lichis Cuándo Sábado 25, a las 22.00 horas. Dónde Café de Alba. Murcia Cuánto Cuánto 14/16 euros.

-Pregunta obligada: ¿Cómo surgió la idea de esta gira conjunta?

-Lichis: Los dos veníamos de sacar algo en solitario y supongo que teníamos ganas de sentirnos acompañados, de compartir las alegrías, las decepciones, los sueños, los proyectos... La verdad es que surgió de una manera muy natural, nadie se lo planteó como una estrategia, simplemente quedar, tocar, pasarlo bien y disfrutar de la música.

-¿Qué le aporta Lichis a Rubén y viceversa?

-Rubén Pozo: Pues no sé, a mí Lichis me aporta sabiduría y experiencia 'cancionil', como músico también me está haciendo crecer, me dice cosas que cree que podría mejorar y con las que estoy de acuerdo. Y yo por mi parte a Lichis, pues yo qué sé, con que le haga un poco de gracia una canción mía, yo ya estoy cubierto. Me gusta su facilidad para hacer canciones, para que le queden redonditas y a base de tocar me he dado cuenta de que hasta en las circunstancias más adversas de sonido el tío no se va de la nota ni un milímetro. Es un terminator, en ese sentido.

-Decía en Efe Eme: «Si la bola de nieve sigue cayendo, al final tendrá forma de disco». La bola ha crecido, así que...

-L: Sí, de hecho ya estamos grabando. Nos pillas justo acabando los últimos retoques de unas canciones nuevas, ya hay una mezclada, o sea, que en cuestión de un mes seguramente ya tendremos algo para adelantar y poco a poco irán saliendo más canciones, hasta que ya en el mes de febrero se compilen todas en un disco.

-¿Autoproducción?

-L: Sí, lo estamos produciendo nosotros aquí en mi estudio en Madrid, estamos ahí en plan los dos neuróticos, siempre bajo dudas, siempre bajo sospecha de mejora. Pero bueno, eso tiene un lado apasionante y un lado muy duro, pero compartirlo también nos hace llevarlo mucho mejor.

-Lo más curioso es que ambos tenían disco de 2018. ¿Tan mal iban?

-RP: No, es simplemente que la cosa surgió así y ya empezamos a tocar, a pillarnos el punto el uno al otro, a coger rollo para las canciones nuevas en el estudio... Las cosas se hacen cuando vienen, si lo haces antes igual queda forzado y si lo haces después es como que se ha pasado un poco el arroz. Pillamos el tren según pasaba.

-Supongo que al principio la gira tendría un algo de pasatiempo, de buen rollo e improvisación. ¿Se sigue manteniendo el 'feeling'? Lo digo porque no paran de tocar.

-L: Sí, la verdad es que compartimos muchos kilómetros en coche, pero bueno, también yo creo que nos pilla en una época en la que ya la edad te va dando una cierta tranquilidad. Para mí está resultando casi terapéutico. Supongo que si estuviéramos haciendo una gira de 'revival' o algo así, igual estaríamos más quemados, pero como estamos todo el rato probando cosas nuevas, tanto en directo como luego aquí en el estudio, eso va añadiendo un aliciente que lo mantiene muy vivo todo.

-¿No ha habido ningún conflicto de egos, quién es más estrella?

-RP: No, la verdad es que ninguno. Tenemos un ego de perfil bajo, un ego amable. Sabemos que si se comparte va a ser más fuerte, así que estamos tratando de crear un ego común, tratando de acompasar los dos corazones para que latan al ritmo.

-El otro día entrevisté a Leiva y me dijo que estaba convencido que lo de Rubén y Lichis era muy bueno, incluso para el propio rock español, porque era algo poco habitual aquí.

-L: Hombre, pues viniendo de él es un halago con mucho peso. No sabemos tampoco qué va a suponer este disco para la gente, ni para el panorama. Es algo que uno no maneja, que no depende de uno mismo. Quizá lo más refrescante que estamos haciendo es que no estamos dando a la gente lo fácil, lo que espera, sino que hemos apostado por el riesgo. Tampoco musicalmente estamos descubriendo la rueda, tanto Rubén como yo somos muy clásicos en cuanto a gustos. Estamos haciendo rock and roll de toda la vida, con tintes de soul, con tintes de country, de glam... todo está en el latido. Lo estimulante es que hay canciones nuevas, intentamos poner nuestra voz a la música que nos gusta.

-Entiendo que en la gira están alternando formato acústico y eléctrico, ¿es así?

-L: Sí, como todo el mundo ahora [ríe]. Fíjate que yo era enemigo de los acústicos y ahora le estamos pillando el rollo y nos está molando mucho, yo me lo estoy pasando muy bien. En el disco sí será todo en eléctrico, con banda.

-¿Qué está siendo lo mejor de esta 'Mesa para dos'?

-RP: Bueno, pues hacer canciones, aprender del otro, mezclar las maneras de cada uno y ver que salen cosas positivas. Y luego la convivencia con un colega de profesión. Nos hemos hecho amigos, pero hablando en lo estrictamente profesional es satisfactorio y enriquecedor. Es como, en una carretera solitaria, coger una salida en la que te encuentras con un amigo que está en las mismas que tú y con el que compartir el viaje.