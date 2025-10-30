La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Antonio Durán, uno de los nombres destacados del numeroso reparto de '1936'.

El eco sobre las tablas del golpe de Estado y sus consecuencias

Teatro ·

Más de cuatro horas de arte valiente, intenso y reflexivo con '1936', obra que ha agotado las entradas para sus tres pases de este fin de semana en Murcia

Alberto Frutos

Jueves, 30 de octubre 2025, 22:44

«La mirada teatral de este montaje no se basa en la dicotomía de los vencedores y los vencidos, de los amigos y enemigos. Nuestra ... mirada será analítica, crítica y documental. Nuestra responsabilidad es la de reencarnar una guerra. Y una guerra no solamente es un fracaso como sociedad, sino un enorme desgarro emocional. Una guerra civil, entre hermanos, es posiblemente la peor de las guerras. El teatro puede reflejar esa emoción. Quiero que el espectador reflexione, que nuestros adolescentes y jóvenes comprendan y que todos podamos ponernos en el lugar del otro. ¿Qué se siente bajo un bombardeo, refugiado en una estación del metro, junto con tus vecinos, que posiblemente te denunciarán por tus ideas? ¿Qué se siente huyendo por una carretera de Málaga mientras la armada alemana y los aviones italianos exterminan a lisiados, ancianos y niños? ¿Qué se siente tomando la decisión de arrasar Guernica?». En estas palabras de Andrés Lima, director de '1936' y guionista de la obra junto a Albert Boronat, Juan Cavestany y Juan Mayorga, quedan reveladas tanto las metas como la valentía que conviven en esta propuesta que llega al Teatro Circo de Murcia con tres pases para los que no queda ni una entrada disponible.

