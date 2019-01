Un drama de García Lorca dirigido por David Lynch Vinila von Bismark La polifacética Vinila von Bismark regresa a Murcia en su vertiente musical: «A veces mi vida es una locura» J. ALBARRACÍN Viernes, 1 febrero 2019, 01:28

Polifacética hasta el exceso y siempre aventurada en mil y un proyectos diferentes, da la sensación de que últimamente Vinila von Bismark no anda especialmente centrada en su carrera musical. Y resulta curioso porque su último largo, 'Motel llamado Mentira' (2017), es un disco interesante. Cierto que en él abandona formalmente el rock and roll que la parió para echarse en brazos de un discurso más españolizado y hasta latinizado, pero igualmente valioso en su búsqueda de la propia identidad, una búsqueda ya esbozada en su anterior 'A place with no name'. Pero el hecho de tratarse de un disco corto -nueve piezas- y un tanto azaroso -audaz en su acercamiento al trap en la colaboración de Dellafuente; ramplón en la rumba-reggae con La Mari- sugiere un trabajo rápido y poco exigente.

Cuándo Viernes 1, a las 23.00 horas. Dónde Sala REM. Cuánto 6/8 €.

El cambio de discográfica, de la eficiente Subterfuge a la autoedición a través de la desmañada Cachucha -resulta ingenuo no saber a estas alturas que un sello es mucho más que una empresa que publica discos- es otro de los factores que apuntan a un cierto desinterés. Esta noche actúa en Murcia, subvencionada por una de las becas GPS para artistas emergentes... ¡emergentes! Y lo hará con una de las entradas más baratas (6 euros) de todo el ciclo Microsonidos, lo que podría sonar a desconfianza en la propia capacidad de convocatoria. O quizá sea que su interés actualmente se encuentre más volcado hacia el teatro, el circo, la publicidad y la venta a través de su portal web www.vinilavintage.com, así como en el mercado latinoamericano: este pasado año estuvo en Argentina, Colombia y en dos ocasiones en México. De hecho en su portal hay un apartado específico, Vinila's Mex.

El deseo y el fuego

Lo que aparentemente permanece invariable en el universo artístico de la granadina Irene López, su nombre real, es esa sensación que envuelve a su personaje: la provocación, la seducción, el peligro, el misterio. El deseo y el fuego. Algo así como un drama lorquiano dirigido por David Lynch. Con Granada en el horizonte. «Granada es muy especial. Es mi ciudad, es mi tierra y yo le tengo mucha añoranza a cuando vivía aquí, al tipo de vida, las tapas de 'Graná'... Eso se echa de menos, pero hay muchos otros lugares bonitos. Digamos que Granada es una de las siete maravillas del mundo, pero no necesariamente la mejor», confesaba a este diario Vinila en una entrevista anterior.

«Para mí los purismos no son buenos, ninguno. No me gustan. El disco es una mezcla extraña, como yo», añade la granadina, quien afirma sentirse cómoda ante la diversidad de su faceta artística. «Bueno, despacito, constante y con buena letra, yo creo que se puede llegar a todo. Mi tienda se llama Vinila Vintage y vende de todo: desde mi propia ropa de segunda mano hasta prendas creadas por mí o cosas de merchandising firmadas. La verdad es que está muy bien, cada vez va mejor y para mí es un punto fuerte también. A veces mi vida es una locura, muy 'crazy'. Pero Vinila está completamente loca, o sea que encaja perfectamente».

Esta noche, insisto, regresa a la ciudad de Murcia por el lado musical.