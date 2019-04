¿Dónde estabas tú en los 90? Jordi Sánchez, líder de OBK. / promocional Retrocedemos un cuarto de siglo y a disfrutar en pleno centro de Murcia de los inenarrables OBK, Modestia Aparte y Amistades Peligrosas Sábado, 20 abril 2019, 09:48

¿Dónde estabas tú en los 90? Los protagonistas de la jornada previa al Bando -una de ellas, pese a la cancelación del festival PreBando- estaban en la gloria, mirando los fastos de la Expo de Sevilla y las medallas de la Olimpiada de Barcelona desde la comodidad del éxito comercial, los días de abundancia -que no de mayor creatividad, precisamente- del llamado pop-rock español. Así que retrocedemos un cuarto de siglo y a disfrutar en pleno centro de Murcia de los inenarrables OBK, Modestia Aparte y Amistades Peligrosas, el dúo que acuñó la frase «tía, sin tu alegría seré un pringao». Ejem y exclamaciones varias.

Historias de amor

'Historias de amor' es el último sencillo de OBK. ¿El último, pero si fue un 'hit' precisamente en el 92?, se preguntarán. Y tienen razón, pero el mundo de la música, ciertos sectores del mundo de la música, son así: inescrutables. La versión actual pertenece a su 'Live in México' (2016), «un sueño cumplido, porque era una pena no tener ningún disco en directo», según el líder único de OBK, Jordi Sánchez, y no resulta tan extraño si observamos que de los últimos 11 álbumes del antes dúo, solo cinco lo han sido de canciones nuevas. El resto, recopilaciones y remezclas. «Hay muchísimas canciones que forman parte del imaginario colectivo de este país y cuando te dedicas a un trabajo creativo como es la música, lo más bonito es llegar al corazón de las personas», explica Sánchez, quien admite que el proyecto se mantiene «por el apoyo y el cariño que siempre ha transmitido la gente a OBK. La fórmula es muy fácil: tú haces canciones y si tienes público durarás, no hay más». Sin duda OBK lo ha tenido. Ahora Fangoria ha adaptado su 'Historias de amor', en el último álbum de Olvido Alaska y Nacho Canut, dedicado a versiones de sus canciones favoritas.

OBK EN MURCIA Cuándo Lunes 22, desde las 21.30 horas. Dónde Plaza de la Cruz Roja. Cuánto Acceso libre. Completan Amistades Peligrosas y Modestia Aparte.

El pijopop -no es peyorativo, es así- de Modestia Aparte (¿recuerdan su 'Playas de Mazarrón'? Veraneaban aquí) y los duetos insondables de Amistades Peligrosas completan el programa. Lo siento por el poeta pero no, cualquier tiempo pasado no fue mejor. Otra cosa es que fuéramos más jóvenes.