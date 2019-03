'La diosa Zeus' tiene muchas preguntas que hacerle La escultora Belén Orta, junto a su obra 'La diosa Zeus', en el Palacio Consistorial de Cartagena. / pablo almansa / agm Una muestra donde lo masculino y lo femenino, la herencia patriarcal, la Historia del Arte predominante, los prejuicios y los ideales impuestos de belleza se funden en un juego de sorpresas y mensajes ANTONIO ARCO Viernes, 8 marzo 2019, 03:23

«No soy la musa, ¡yo soy la artista!», precisa la escultora y dinamizadora cultural Belén Orta (Cartagena, 1974), cultivadora de una belleza extraña, siempre animada por un deseo de libertad inquebrantable. Hasta el domingo 21 de abril ocupa la Sala Tomás Rico y Víctor Beltrí del Palacio Consistorial de Cartagena con su nueva exposición, 'Tensiones en los estereotipos de género: roles tradicionales', titulada así porque a ella le da la gana. Obras construidas con dibujos de lápiz 3D hechos a mano, a los que ha añadido libros -pertenecientes a su madre y de un gran valor sentimental-, hierros, gasas, papel... Obras vaciadas de superficialidad, ligeras como un eco de libertad que recorre cumbres, metrópolis, destierros, civilizaciones, enciclopedias...

Una exposición sobre obras de arte consagradas cuya historia es alterada a conciencia de un modo radical pero terriblemente humano, y cuya sexualidad es sustituida, sin afanes bélicos, ni razones basadas en la humillación o el castigo, justamente por la contraria. Una exposición donde la gran Esfinge de Guiza, imperturbable al paso del tiempo y a la caída en picado de creencias, verdades y promesas incumplidas a lo largo de los siglos, es aquí convertida en 'El esfinge'. Mientras, Zeus, transformado en 'La diosa Zeus', ejerce de madre de los dioses y los hombres, ojalá que comprensiva y justa y libre. Y 'La mujer de Vitruvio' y 'La pensadora' abren, sin duda, nuevos caminos al arte, la ciencia y el pensamiento; y no falta ese 'dedo' de Dios que apunta a la mujer en 'La creación', otra de las obras de Belén Orta que parecen flotar en el espacio, con su mensaje firme de igualdad y ese fluir tan sutil y en movimiento de las formas esculpidas por la artista.

'Tensiones en los estereotipos de género: roles tradicionales' Escultora Belén Orta Exposición: 'Tensiones en los estereotipos de género: roles tradicionales'. Dónde: . Sala Tomás Rico y Víctor Belchí. Palacio Consistorial de Cartagena. Visitas: hasta el domingo 21 de abril.

Un conjunto de creaciones, como 'El venus de Milo' o 'El venus de la concha', protagonizadas por la interrogación, la apertura mental, la ley de probabilidades, el subconsciente freudiano, los caminos señalados por el Darwin posterior a las Galápagos, y un Génesis multicultural imaginario en el que la manzana se la da a comer Adán a Eva. En 'Tensiones en los estereotipos de género: roles tradicionales', habitan mujeres perfectamente capacitadas para enarbolar la bandera de los valores más nobles, y hombres respetuosos con los cánones no solo de belleza, sino de toda índole, que éstas elijan para conducirse entre sus deseos y sus actos.

Esfinge sin desierto. Creación sin Capilla Sixtina vaticana, cuerpos atravesados por el aire, cuerpos y vidas mostradas sin prejuicios, sin tapujos...; silencios que se convierten en himnos al olvido o a las nuevas voces y cánticos que el futuro traerá. Toques misteriosos. Obras abiertas a que el espectador las complete con su respiración, su pulso, sus latidos, su imaginación, sus deseos de volar altísimo, su sed de conocimiento, su curiosidad por las heroicidades de las que todos podemos ser capaces, y por saberlo todo de artistas como Miguel Ángel o Botticelli.

Luchas

En esta exposición de la escultora cartagenera, que ha utilizado como modelos a personas muy próximas a ella, «nos encontramos», como indica Avilés, «ante la utilización del cuerpo social como elemento de declaración y transformación política, como un vehículo de transmisión de valores dirigidos a horizontes emancipatorios de las mujeres; pero, no nos equivoquemos, no solo de las mujeres. Estamos situados ante una mirada que la artista canaliza para transfigurar la herencia histórica, tomando estereotipos, tensionándolos hasta su disolución y reconstruyéndolos bajo la mirada y el genio de una mujer rebelde». No, Belén Orta no es la musa, ella es la artista. Siempre lo fue. Y lo demuestra incansable.