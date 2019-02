Digo España y qué bien suena El cantante Víctor Manuel. / EFE Música. Teatro Guerra, Lorca. Viernes 8, a las 21.00 horas. Cuánto 38/35/30 € (según localidad) JAM ALBARRACÍN Jueves, 7 febrero 2019, 22:28

Lleva más de cincuenta años como profesional de la música y, cuando parecía que lo de la composición lo había dejado atrás («los de mi edad ya sabemos que cuando sacamos un disco nuevo nos van a decir que los buenos eran los de antes»), a finales de 2018 se desmarcó con el que es su primer álbum de canciones nuevas en diez años, 'Casi nada está en su sitio', explícito titular que el asturiano de Mieres desgrana en pocas palabras: «He hecho lo de siempre, contar el tiempo en el que vivo y mi relación con él».

Mejor no preguntar, entonces, por aquello que no acaba de estar en su sitio «porque no acabaríamos pronto», asegura este autor y cantante de longeva carrera y actitud coherente con sus ideas. Respetado y apreciado por todos, destaca en su nuevo trabajo la canción 'Digo España', de versos tales: «Digo España y qué bien me suena / no la arrojo contra nadie y contra nada».