La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cante y baile. Salomé Ramírez, Gregorio Moya y Ostelinda Suárez actuarán en esta velada

Diez talentos para alcanzar el corazón del flamenco

Festivales. ·

Matías Campos, Toni Abellán y Anabel Rivera, entre otros, actuarán en esta velada presentada por la Fundación Cante de las Minas

Alberto Frutos

Alberto Frutos

Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:47

Comenta

Recorrer el alma, la memoria, la piel, la lágrima, el sudor y la pasión del flamenco. También su corazón, ese que late con la fuerza ... de un océano despiadado, de un romance a las puertas de la madrugada, de unas páginas en blanco que se inundan de ojos inyectados en tinta, de nervio, de intensidad, de elegancia, de frente alta, pecho de bronce y garganta de fuego. Viajar hasta el lugar desde el cual se contemplan los paisajes inconfundibles del mejor flamenco. Del que se adhiere a los huesos como una lluvia de rosas, del que se engalana frente al espejo de la multitud, del valiente y el honesto, el bello y el desafiante, el tradicional y el arriesgado, el de ayer, el de aquí, el de mañana. Y recordar a quienes estuvieron, a quienes están y a quienes, no siempre hay que temer a la expectativa y el tiempo, estarán. Celebrar, en definitiva, la esencia atemporal de un género como ningún otro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del jueves 27 de noviembre de 2025
  2. 2

    El local de Murcia perfecto para el momento vermú
  3. 3

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  4. 4

    Adif ya tiene activado el montaje de vías en toda la línea Murcia - Almería
  5. 5 Salud abre la vacunación de la gripe a la población general a partir de este lunes en la Región de Murcia
  6. 6 Seis heridos en un accidente múltiple en la autovía A-30 a su paso por Murcia
  7. 7

    Subastan las parcelas de las antiguas cocheras de Latbus en Murcia
  8. 8 La Audiencia archiva el caso contra José Vélez por la plaza de toros de Calasparra
  9. 9 Dos accidentes provocan retenciones kilométricas en las autovías A-7 y A-30 a su paso por Murcia
  10. 10 El estratosférico precio del desayuno de este bar enciende las redes sociales: «Un robo a mano armada»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Diez talentos para alcanzar el corazón del flamenco

Diez talentos para alcanzar el corazón del flamenco