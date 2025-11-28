Diez talentos para alcanzar el corazón del flamenco

Matías Campos, Toni Abellán y Anabel Rivera, entre otros, actuarán en esta velada presentada por la Fundación Cante de las Minas

Alberto Frutos Viernes, 28 de noviembre 2025

Recorrer el alma, la memoria, la piel, la lágrima, el sudor y la pasión del flamenco. También su corazón, ese que late con la fuerza ... de un océano despiadado, de un romance a las puertas de la madrugada, de unas páginas en blanco que se inundan de ojos inyectados en tinta, de nervio, de intensidad, de elegancia, de frente alta, pecho de bronce y garganta de fuego. Viajar hasta el lugar desde el cual se contemplan los paisajes inconfundibles del mejor flamenco. Del que se adhiere a los huesos como una lluvia de rosas, del que se engalana frente al espejo de la multitud, del valiente y el honesto, el bello y el desafiante, el tradicional y el arriesgado, el de ayer, el de aquí, el de mañana. Y recordar a quienes estuvieron, a quienes están y a quienes, no siempre hay que temer a la expectativa y el tiempo, estarán. Celebrar, en definitiva, la esencia atemporal de un género como ningún otro.

Festival Cante de las Minas Cuándo Sábado, a las 20.00 horas.

Dónde Auditorio Víctor Villegas. Murcia.

Cuánto De 18 a 32 € (23 € con descuento en Oferplan). Con estas intenciones surge este festival Cante de las Minas que unirá sobre el imponente escenario del Auditorio Víctor Villegas de Murcia a diez enormes artistas fuertemente vinculados a una de las citas culturales y musicales más importantes del año a nivel tanto regional como nacional e internacional. De esta manera, la esperada y prometedora velada contará con las actuaciones de ganadores y finalistas de la pasada edición del Festival Internacional del Cante de las Minas: al baile Salomé Ramírez, Premio 'Desplante'; al cante Gregorio Moya, 'Lámpara Minera'; el pianista José Carlos Esteban-Hanza Fernández, premio 'Filón 2025'; Matías Campos, vencedor del I Concurso del 'Desplante' Juvenil; Ostalinda Suárez, segundo premio en la categoría de instrumentista; y Toni Abellán, segundo premio de Guitarra Flamenca. Por último, conviene señalar que el evento, producido por SO-LA-NA Entertainment y presentado por la Fundación Cante de las Minas, se completará con la participación de artistas invitados de la talla del bailaor gaditano Juan Ogalla, Álvaro Mora, Anabel Rivera y Manu Soto.

