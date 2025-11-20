Diez planes para divertirse en Alicante sin salir del centro

Te proponemos una decena de planes de ocio para divertirte entre amigos, en familia o en pareja. Todos en el centro de Alicante

Tendemos a pensar que solo grandes ciudades como Madrid o Barcelona ofrecen planes de todo tipo para divertirse en cualquier momento de la semana. Esto quizás fuese una realidad en tiempos pretéritos, pero hoy en día ha quedado en evidencia que no es así. Alicante lo demuestra día a día.

La ciudad que mira al Mediterráneo no sería lo que es sin varios hechos que la ensalzan: sus servicios, su gastronomía (este año se alza con la Capitalidad Española de la Gastronomía) y, cómo no, los planes que ofrece para divertirse en familia o entre amigos.

La lista es casi infinita, pero hemos seleccionado diez planes que harán de tu escapada a la ciudad de Alicante una experiencia inolvidable. Vamos allá.

1. Una playa urbana en pleno centro

Ampliar

Pocas ciudades de España atesoran una playa pegada a su casco histórico. A pocos minutos a pie de la Explanada de España, la Playa del Postiguet se extiende con su arena fina como un lugar perfecto para dar un paseo y disfrutar de sus maravillosas vistas. La playa, además, posee duchas y fuentes en sus accesos, por lo que uno puede bajar un rato a la playa y, a continuación, seguir con sus planes por la ciudad.

Alicante tiene más de trescientos días de sol al año, así que rara será la jornada en la que no puedas disfrutar de su maravilloso tiempo, sea la estación que sea. Por otro lado, ¿quién puede decir que se ha bañado en el Mediterráneo sin salir del centro de la ciudad?

2. Deportes de todo tipo

A la playa le acompañan los diversos deportes que puedes practicar sobre la arena o en el agua, ya sea por libre o alquilando el material, pues la Playa del Postiguet dispone de multitud de ofertas deportivas.

En el Club de Regatas se ofertan sesiones y clases de remo, vela ligera, vela crucero, piragüismo, pesca y actividades subacuáticas como snorkel y submarinismo. Además de eso, con la compañía Kontiki, se pueden realizar viajes de ida y vuelta a Tabarca todos los días en varios horarios.

3. Tapear por el centro entre amigos

Ampliar

El centro de Alicante es un lugar perfecto para realizar una ruta correbar. ¿Qué es esto? Pues muy sencillo: se trata de tomar o comer algo en un bar de tapas y, después, pasar al siguiente. Y así, sucesivamente. Las calles de Alicante están plagadas de todo tipo de bares, restaurantes y tabernas de tapeo para poder disfrutar entre risas.

Te recomendamos algunos que no fallan: Bodeguita 1999, Alma de Barra, El Lobo Blanco, Don Carlos, Cervecería Sento y Manero Alicante. Recuerda que, este año, Alicante es Capital Española de la Gastronomía, lo cual pone en evidencia la calidad de los bares y restaurantes de la ciudad.

4. Visita guiada por el casco histórico

Ampliar

Alicante es una ciudad plagada de historia, así que otro plan infalible es realizar una visita guiada por su casco antiguo. Durante ese rato, aprenderás diversidad de cuestiones acerca de la historia y el patrimonio de la ciudad de la ciudad.

Conocerás la fachada barroca del siglo XVI de su Ayuntamiento, recorrerás la Explanada de España, pasearás por la plazoleta Portal de Elche y por la de Gabriel Miró, te adentrarás por la calle San Francisco y contemplarás las curiosas figuras de setas y rayuelas que atesora… El palacio Salvetti, el Museo de las Hogueras, el convento de la Preciosísima Sangre de Cristo…

5. Visita matutina al Mercado Central de Alicante

Ampliar

Un plan divertido y enriquecedor a partes iguales. Visitar el Mercado Central de Alicante, ubicado en pleno casco histórico, puede ser la ocasión perfecta para una compra gastronómica de productos de primerísima calidad. Ten en cuenta que abre desde las siete de la mañana hasta las 14:30 horas.

Además de empaparte de ese ambiente colorido y tradicional que atesoran los mercados, podrás hacerte con los mejores pescados, frutas y verduras de temporada de Alicante, carnes, embutidos típicos de la zona… En el Mercado Central de Alicante se respira cotidianidad, vida y armonía.

6. El tardeo, otro imprescindible

En los alrededores de la Calle Castaños, la Plaza del Ayuntamiento y la zona del puerto de Alicante, el tardeo se despliega con multitud de ofertas para todo tipo de gustos: desde los que quieren tomar algo tranquilamente hasta los que quieren bailar durante horas.

Diversidad de locales, cada uno de un estilo, con la gracia de que, muchos de estos establecimientos, combinan la estética clásica de la ciudad (azulejos, maderas y detalles históricos), pero incorporan coctelería de autor y cervezas artesanales.

7. Un scape room en medio del casco antiguo

Una manera original, divertida y alternativa de conocer alicante es a través de una experiencia scape room combinada con misterio. Y lo mejor de todo: en Alicante, a diferencia de realizar los scapes room dentro de locales, muchas compañías los ofertan en plena calle, obligando a sus participantes a recorrer el casco histórico de una manera diferente a la habitual.

Resolver acertijos, buscar objetos ocultos, encontrar pistas… Todo entremezclando el misterio con la historia de la ciudad, lo que, además, enriquece la actividad en gran medida. Empresas como Escape City Box ofrecen aventuras de este tipo, que mezclan la adrenalina de un juego de ingenio con el placer de explorar lugares históricos y poco conocidos de Alicante.

8. Fiestas y paseos en barco

Ampliar

Tener el mar tan cerca del centro de la ciudad, abre la puerta a diversidad de posibilidades. Una de ellas es dar un paseo en barco al atardecer. Las opciones son variadas. Partiendo desde el puerto, se puede contemplar el skyline, el Castillo de Santa Bárbara y toda la costa alicantina.

Estas experiencias se pueden adaptar a distintos niveles de intensidad, desde un paseo tranquilo para contemplar el atardecer, hasta recorridos rápidos y llenos de emoción. Es la manera perfecta de culminar un buen día en Alicante.

9. Ruta de street art

Ampliar

¿Qué sería de los centros de una ciudad sin su arte urbano? Si te gustan los murales, puedes comenzar explorando el barrio de Santa Cruz, la calle Castellón y la calle Espejo. También puedes visitar la Rambla de Méndez Núñez y el Paseo de Gómiz, que no solo ofrecen arte, sino también un ambiente vibrante y lleno de vida.

Además, algunos bares y cafeterías cercanas tienen pequeñas exposiciones temporales de arte, lo que permite combinar cultura y descanso.

10. Visita al Castillo de Santa Bárbara

Ampliar

Un obligatorio si pasas por Alicante. El Castillo de Santa Bárbara ofrece una gran variedad de opciones. Uno puede conocerlo por medio de una visita guiada que se remonta a los orígenes de la edificación en el siglo IX, pero también existen otras maneras de conocer el castillo.

Exposiciones interiores, divertidas visitas teatralizadas llevadas por actores, conciertos con vistas inmejorables o en estancias únicas, catas de vino o cerveza artesanal o incluso visitas gastrohistóricas.

