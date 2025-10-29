Diez planes para celebrar un Halloween terrorífico en la Región de Murcia Los municipios de la Comunidad organizan actividades para aquellos que quieren vivir una 'noche de brujas' aterradora

Un hombre disfrazado de payaso terrorífico en una celebración de Halloween de Cartagena.

Javier Brocal Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:41

Se acerca el día más terrorífico del año y la gente comienza a cancelar todas sus citas para disfrutar de un fin de semana lleno de emociones aterradoras. Halloween se ha convertido en una fecha importante en el calendario español y se suma a la fiesta de Todos los Santos del 1 de noviembre. En los días previos los ciudadanos comienzan a decorar sus casas, las 'chuches' se agotan de las tiendas y las tiendas de disfraces se quedan sin existencias de las propuestas más demandadas.

Hay múltiples maneras de celebrar la 'noche de las brujas', desde quedarse en casa disfrutando películas de terror a vivir un 'escape room' poniendo a prueba el ingenio en momentos de miedo. En la Región de Murcia existe un amplio abanico de planes para las personas que desean entretenerse en esta fecha tan singular.

10 planes para disfrutar de Halloween en la Región de Murcia

1 La Unión Ruta teatralizada de Don Juan Tenorio

La compañía teatral Portmán Teatro representará por segundo año consecutivo la obra de José Zorrilla coincidiendo con la festividad del día de Todos los Santos. La obra, teatralizada, recorrerá diversos espacios de la pedanía unionense bajo la dirección de Francisco García Vicente y el trabajo de 23 actores, que representarán las aventuras del joven noble conocido por su vida libertina y su falta de escrúpulos.

Ruta teatralizada de Don Juan Tenorio Dónde: Liga de Vecinos de Portmán

Cuándo 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre a las 20.00 horas

Los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, a las 20.00 horas serán las representaciones que tendrán como punto de partida la Liga de Vecinos de Portmán. Las entradas para la representaciones se pueden adquirir en el establecimiento Azul y Rosa de Portmán.

2 Mazarrón Visita al Cementerio Municipal

El Ayuntamiento de Mazarrón organiza un programa de visitas guiadas al Cementerio Municipal con el objetivo de poner en valor su patrimonio histórico y artístico. Se podrá realizar los días 31 de octubre de 20.00 a 21.30 horas; 1 de noviembre de 12.00 a 18.00 horas; y 2 de noviembre de 10.00 a 12.00.

Visita al Cementerio Municipal Dónde: Mazarrón

Cuándo 31 de octubre 20.00 a 21.30 horas - 1 de noviembre 12.00 a 18.00 horas - 2 de noviembre 10.00 a 12.00 horas

La duración de cada visita es de 90 minutos y la participación es gratuita, pero es necesario inscribirse previamente. Hay que señalar que, al ser una visita nocturna, es imprescindible llevar una linterna u otro tipo de iluminación portátil.

3 Lorca Leyendas y misterios

La noche del 31 de octubre es de las más misteriosas del año. Cuando la oscuridad de la noche aparece, las Leyendas y Misterios de Lorca salen a la luz. Una visita guiada en la que podrás descubrir historias tenebrosas de los enclaves más emblemáticos de Lorca.

Leyendas y misterios Dónde: Centro de visitantes de Lorca

Cuándo 31 de octubre a las 19.00 a 21.00 horas

La fecha del evento es el viernes 31 de octubre a las 19 horas y su duración será de unas dos horas, aproximadamente. El precio de las entradas es de entre 9 y 15 euros. El punto de encuentro para participar en este evento es el centro de visitantes de Lorca. Esta actividad no está recomendada para los menores.

4 Beniaján Pasaje del Terror

Un recorrido en el interior del Centro Cultural Intercultural La Estación con un laberinto hinchable que simula una auténtica casa del terror, donde actores profesionales se encargarán de poner los pelos de punta incluso a los participantes más valientes.

Pasaje del terror Dónde: Centro Cultural Intercultural La Estación

Cuándo: 31 de octubre a las 19.00 a 23.00 horas

De forma paralela al desarrollo de la ruta, en los alrededores habrá más actividades para toda la familia como concursos de disfraces, animaciones, espectáculos, 'food trucks' y muchas sorpresas más. El Pasaje del Terror no está recomendado para menores de 6 años. El precio de las entradas es de tres euros para los adultos y dos para los niños. Se celebrará el viernes 31 de octubre, comenzará a las 19 y finalizará a las 23 horas.

5 San Pedro del Pinatar Halloween en Marina de Las Salinas

Una propuesta terrorífica para disfrutar en familia o con amigos. Durante dos noches, el puerto deportivo de San Pedro del Pinatar se transformará en un espacio lleno de magia, sustos y diversión para todas las edades.

Halloween en Marina de Las Salinas Dónde: Puerto deportivo de San Pedro del Pinatar

Cuándo: 31 de octubre y el 1 de noviembre desde las 18.00 horas

Desde las 18.00 horas se podrá disfrutar de pasajes del terror, concursos de disfraces con premios, animadores que asustarán sin previo aviso a los presentes y una decoración temática por todo el puerto. La entrada es gratuita para todas las edades y estará disponible el viernes 31 de octubre y sábado 1 de noviembre.

6 Abanilla La Maldición de la Ermita Encantada

El municipio de Abanilla prepara un pasaje del terror solo apto para los más atrevidos. El inicio está en el Paseo de la Ermita y tendrá una duración de dos horas, dando comienzo a las 20 horas.

La Maldición de la Ermita Encantada Dónde: Paseo de la Ermita

Cuándo 31 de octubre de 20.00 a 22.30 horas

Durante el recorrido, varios personajes tendrán el objetivo de asustar a los presentes, que recorrerán y conocerán la historia de la Ermita Encantada a la vez que buscan la salida para ponerse a salvo.

7 Murcia Halloween en Terra Natura

Desde el 25 de octubre hasta el 2 de noviembre se podrá disfrutar de un programa completo de actividades terroríficas para toda la familia en el zoológico Terra Natura de Murcia, que acogerá talleres, juegos, animaciones y sorpresas para celebrar un Halloween infantil. La Gran Fiesta será el 31 de octubre de 17.30 a 00.00 horas y el precio de las entradas es de 15 euros.

Halloween en Terra Natura Dónde: Terra Natura

Cuándo: 1 y 2 de noviembre

Además, todos los niños de 3 a 12 años recibirán un regalo sorpresa. Habrá fiestas especiales en las zonas de la Isla, los Suricatas, los Rapaces, el Humedal y la Plaza de Leones. Y para aprovechar el día al máximo, los restaurantes de Terra Natura estarán ambientados con la temática de Halloween con el objetivo de vivir aún más la experiencia.

8 Mula Escape Room: Asylum

Una experiencia inmersiva en el Centro Joven de Mula. La aventura comienza en el jardín, donde habrá que encontrar la entrada secreta al tenebroso asilo y así descifrar los enigmas que permitirán escapar antes de que sea demasiado tarde.

Escape Room: Asylum Dónde: Centro Joven de Mula

Cuándo: 31 de octubre y 1 de noviembre en cinco horarios - 20.00 - 21.00 - 22.00 - 23.00 - 00.00 horas

Habrá dos días para poder participar, viernes 31 de octubre y 1 de noviembre, en cinco horarios distintos, de 20 horas a medianoche. La duración es de 60 minutos, aproximadamente, y podrán jugar grupos de hasta 10 personas. La actividad es gratuita y no es apta para menores de 12 años.

9 Murcia Filmoteca de Murcia

Halloween es otra cita importante para el cine y el teatro, es por ello que la Filmoteca de Murcia se viste de gala para que puedas vivir esta celebración lo más inmersiva posible. Habrá una sesión de maquillaje previa al comienzo de las películas e incluso un 'photocall' para recordar esta fecha tan especial.

Filmoteca de Murcia Dónde: Filmoteca de Murcia

Cuándo: Del 27 de octubre al 1 de noviembre

Desde el lunes 27 de octubre hasta el sábado 1 de noviembre se proyectarán películas de terror con clásicos y estrenos recientes como 'La noche de Halloween' (1978, Jonh Carpenter), 'MadS' (2024, David Moreau), 'Fright night (Noche de miedo)' (1985, Tom Holland), 'El regreso de los muertos vivientes' (1985, Dan O'bannon) y 'Nosferatu' (2024, Robert Eggers).

10 Cartagena Academia Jajaja, el laberinto

Este pasaje del terror con teatro inmersivo está pensado para que grupos de 4 a 6 personas recorran un espeluznante lugar en el que se convertirán en protagonistas de una historia de terror. Los asistentes deberán interactuar con el espacio y los diferentes personajes que irán encontrando en su camino.

Academia Jajaja, el laberinto Dónde: Calle Balcones Azules

Cuándo: 1 de noviembre de 20.00 a 1.00 horas

Solo estará disponible el sábado 1 de noviembre de 20 horas a 1 de la madrugada, por lo que los más rápidos y astutos podrán disfrutar de esta actividad. La actividades es gratuita y apta únicamente para mayores de 14 años. Se realizará en la Calle Balcones Azules de Cartagena.