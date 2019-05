Detrás de cada número hay una persona y una historia

Operación Triunfo fue clave en la vida de Alfred García (El Prat de Llobregat, 1997) para saber quién es como artista y persona. Le colgaran un número, 1.016, en las pruebas de acceso a 'OT 2017' y resultó ser el cuarto finalista. Se enamoró de Amaia dentro de la academia y juntos flotaron en una nube que les llevó al Festival de Eurovisión 2018, con el tema 'Tu canción', con el que lo de menos fue que acabaran en el puesto 23 de los 26 participantes. En diciembre pasado, recuperada la independencia amorosa, publicó '1016' (Universal), un disco con el que quiere reivindicar que «detrás de cada uno de ellos hay una persona y una historia; en mi caso, también unas canciones».

Alfred García Cuándo Sábado 4 de mayo. 23 h Dónde Sala REM Cuánto Entradas agotadas

Letras en castellano, catalán e inglés, y diferentes estilos (rock argentino, pop británico, electrónica) para cantar a Londres, Madrid, Barcelona e incluso Marte. En los 16 temas del disco hay colaboraciones destacadas como las de 'No cuentes conmigo', con Carlos Sadness, y 'Let me go', con sus paisanos de Love of Lesbian. También 'Wonder', junto a Pavvla, «que remite a James Blake o Bon Iver y en el que hace gala de esa faceta comprometida que también exhibió en 'OT'», dijeron los críticos en su estreno. 'Et vull veure' está interpretada junto a su excompañera, Amaia Romero, que está en Murcia de paso por el Warm.