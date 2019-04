Desfile del Entierro de la Sardina Planes. Salida desde la Avda. San Juan de la Cruz. A las 20.30 horas. Entrada libre. Sillas: desde 7.10 euros Viernes, 26 abril 2019, 22:08

Gran desfile del Entierro de la Sardina. Itinerario: Avda. San Juan de la Cruz, c/ Santa Joaquina de Vedruna, c/ Princesa, c/ Alameda de Colón, Puente Viejo, Pza. Martínez Tornel, Gran Vía Salzillo, Pza. Fuensanta, Avda. Constitución, Pza. Circular, Avda. Primo de Rivera y Pza. Díez de Revenga. A su término (a la 1.00 aproximadamente) se quemará la Sardina y después se podrá disfrutar de un castillo de fuegos artificiales.