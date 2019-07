Dead Combo: Art Lisboa

Cómo hacer algo nuevo, inquietante, atractivo y turbador tomando como referentes tanto la experimentación como el clasicismo. Dead Combo es un proyecto ya veterano -su primer disco, 'Vol. 1', está fechado en 2004-, pero poco conocido en nuestro país. Nada extraño teniendo en cuenta su origen portugués y esa extraña distancia que nos separa. Pedro Gonçalves y Tó Trips son sus componentes, aunque en directo la formación se amplía hasta el quinteto, a lo que hay que añadir un importante componente visual. Parecen surgidos de una película de David Lynch y así el rock and roll es uno de sus puntos de partida. Pero también el jazz, el blues, el fado borracho, aquello que se denominó post-rock o el sonido del spaghetti western a lo Morricone o Ry Cooder.

Dead Combo Cuándo Martes 23 a las 21.30 horas Dónde Patio del antiguo CIM, Cartagena Cuánto 10 eruos

Su última entrega, tras cuatro años sin publicar, es 'Odeon Hotel' (2018), un lugar donde no llevarías a tus hijos pero donde no dudarías en inscribirte tú. Oscuro y elegante, arriesgado y con su habitual esencia lisboeta. Dicen que menos que en otros trabajos, pero ellos lo desmienten: simplemente el mundo cambia y Lisboa también. «Lisboa se ha convertido en una ciudad muy turística, cosmopolita y multicultural, en los últimos cinco años ha cambiado mucho. El Odeon era un cine que ahora se va a convertir en hotel. No es necesariamente una crítica a la gentrificación, solo la constatación de una realidad. Nueva York, Río o Madrid tampoco son como antes. La nostalgia es una pérdida de tiempo, no sirve para nada».

Producido por Alain Johannes (PJ Harvey, Queens of The Stone Age), en 'Odeon Hotel', y valga como pista, hay desde una versión de Verdi, que dudo que el compositor italiano hubiera aplaudido, hasta una pieza titulada 'I know, I alone' en la que el invitado, Mark Lanegan, canta sobre un poema de 'O livro do desassossego' de Fernando Pessoa. Es una de las pocas piezas vocales en un disco y un grupo de música básicamente instrumental. Definitivamente, Lisboa no es solo Alfama y las turísticas casas de fado, hay otros espacios como Chiado, el Barrio Alto o Cais do Sodré donde Tó Trips y Pedro Gonçalves han pasado muchas horas y vivencias. La oscuridad ambiental, el underground y un claro componente 'arty' hacen de la propuesta de Dead Combo una de las más atractivas e inusuales del festival.