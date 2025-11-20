La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
qDisco omnipresente. El grupo interpretará casi al completo su nuevo trabajo discográfico.
Cantante de La M.O.D.A.

David Ruiz: «En este disco hemos ido a la esencia de lo que somos»

Sala Mamba ·

Charlamos con David Ruiz, vocalista, compositor y guitarrista de grupo burgalés, por su visita a Murcia para presentar 'San Felices'

Alberto Frutos

Alberto Frutos

Jueves, 20 de noviembre 2025, 23:49

Siempre ha estado ahí, pero nunca de una forma tan evidente, cristalina y conmovedora. En 'San Felices', su nuevo y notable disco, La Maravillosa Orquesta ... del Alcohol (La M.O.D.A.) escribe una carta de amor a su barrio de toda la vida, a sus calles, estaciones, recuerdos, patios, amores, amistades, reencuentros, despedidas, ventanas, portones, brisas, rostros y aromas. Un trabajo que ofrece la versión más accesible, directa y melódica del grupo burgalés, demostrando que el paréntesis que se tomaron desde finales de 2023 hasta la publicación de esta estupenda colección de canciones les ha sentado mejor que bien. Hablamos con David Ruiz, compositor, cantante y guitarrista de una de las grandes bandas actuales de nuestra música.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El laberinto natural más grande de España está en la Región de Murcia y es gratuito: esta es su ubicación
  2. 2 El restaurante del centro de Murcia con un menú de menos de quince euros
  3. 3 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del jueves 20 de noviembre de 2025
  4. 4

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  5. 5

    Victoria judicial de un vecino que se construyó una casa en la Algameca Chica
  6. 6 Dimite el coordinador de Protección Civil en Murcia «al no poder cumplir las misiones» a su cargo
  7. 7 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del jueves 20 de noviembre de 2025
  8. 8

    La fiebre por el pistacho dispara su cultivo un 140% en la Región de Murcia por la alta rentabilidad
  9. 9

    Visto bueno a la expropiación de parcelas para la ciudad deportiva del Real Murcia
  10. 10

    La Iglesia se abre a cambiar las fechas de la Semana Santa para hacerlas coincidir con las confesiones ortodoxas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad David Ruiz: «En este disco hemos ido a la esencia de lo que somos»

David Ruiz: «En este disco hemos ido a la esencia de lo que somos»