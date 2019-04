Daniel Muriel, aburrido como una ostra Juan Gea (i) y Daniel Muriel protagonizan el montaje. / gerardo sanz NATALIA BENITO Viernes, 12 abril 2019, 22:03

Juan Gea -'El ministerio del tiempo'- y Daniel Muriel -'Escenas de matrimonio'- protagonizan 'El insólito caso de Martín Piche', una comedia del cómico y dramaturgo francés Jacques Mougenot, bajo la dirección de Juan Carlos Rubio.

En el montaje, estrenado la semana pasada en Collado Villalba (Madrid), Martín Piche -Daniel Muriel- sufre un extraño mal y decide visitar a un afamado psiquiatra -Juan Gea- para intentar solucionarlo. Su dolencia es un problema más común y menos simple de lo que parece, sufre absoluta falta de interés por el mundo que le rodea. Básicamente, todo le aburre. «¡Me aburro como no se puede usted imaginar! Y como me aburro muchísimo, he decidido venir a verle». Para tratar de resolver el enigma de esta singular enfermedad, el especialista se servirá de sus mejores armas y deberá utilizar su sagacidad e imaginación en una sesión mediante la cual se encontrará la comicidad en diferentes estados: de lo inusual a lo burlesco, de lo emocionante a lo cruel, de lo absurdo a lo perturbador.

'El insólito caso de Martín Piche' Dónde Teatro Concha Segura, Yecla. Cuándo sábado a las 22.00 horas. Entradas 10 y 12 euros.

El insólito caso de Martín Piche llevará al desconcertado especialista a realizar un sorprendente e inesperado tratamiento que ninguno de los dos olvidará.

Daniel Muriel se pone en el papel de enfermo tras nueve meses dando vida sobre las tablas a un personaje muy diferente, el cruel y déspota emperador romano Nerón; por su parte, Juan Gea también ha trabajado recientemente en teatro. Su último montaje fue la comedia 'Por los pelos', del alemán Paul Pörtner.