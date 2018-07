'Cuento de un Océano (Tale of an ocean)' Exposición. Auditorio El Batel. Cartagena. Hasta el 31 de agosto Lunes, 16 julio 2018, 22:31

La Mar de Arte acoge la muestra 'Cuento de un océano (Tale of an ocean)' en la que participan once artistas visuales contemporáneos de Dinamarca. En el Auditorio El Batel exponen Oskar Koliander, Jacob Kirkegaard y Julie Stavad. La exposición se pregunta cómo a través del arte, la poesía y la tecnología podemos remodelar nuestra conciencia oceánica, en estos tiempos actuales de cambio climático catastrófico.