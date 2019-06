Creamurcia pop-rock Música. Garaje Beat Club. Murcia. Jueves a las 20.30 horas. Entrada libre Miércoles, 5 junio 2019, 22:19

La primera de las semifinales del certamen Creamurcia en la categoría de música pop-rock contará con las propuestas de los alhameños The Wrong Way, especializados en ska-rock influenciados por La Raíz; la banda de rock sinfónico murciana Old Coin, que toma como referente a Pink Floyd; la cantautora murciana Farfett y su delicada propuesta de soul-pop; y el rock del británico afincado en Caravaca Austin Slack -en la imagen-.