El corazón murcianico

Su última visita debió acontecer en febrero, nada menos que tres noches consecutivas en el Teatro Romea, pero una enfermedad la echó por tierra. Mas no es Antonio Orozco de los que se arredran y ahora ofrece dos veladas seguidas en el Nuevo Teatro Circo de Cartagena. Viene en lo que llama la segunda temporada de su gira 'Único', que más que un concierto al uso es... Mejor que lo describa él mismo. «'Único' no es un concierto, no es una obra de teatro, no es una película, no es prosa ni tampoco es poesía; no busques nada corriente y no hagas nada más que dejarte encontrar. Hablaremos de ti, hablaremos de tu vida, de tus emociones y también de tus miedos. Único eres tú». El cartel del evento, diseñado al modo de una película, contribuye a aumentar la incógnita.

Antonio Orozco Cuándo Sábado 27 (21.30 horas) y domingo 28 (20.00 horas) Dónde Nuevo Teatro Circo, Cartagena Cuánto Desde 30 € (según localidad).

Antonio Orozco es un triunfador del trabajo, un currante del éxito. Sus discos venden cifras importantes y, sin ir más lejos, el tema 'Estoy hecho de pedacitos de ti' llegó al número uno en España, Venezuela, Colombia, Puerto Rico y Ecuador, alcanzando el top 10 en otros países como Argentina, Estados Unidos y México. Pero no es de los que acumula premios Grammy ni otros mimos de la industria. Su mayor galardón es continuar una carrera ascendente en la que, además de las baladas inevitables en el pop mainstream, aparecen rastros de chispa. Y de un compromiso social que siempre ha sazonado su trayectoria y que él asume como una obligación moral. «Toda persona que tenga un cierto alcance mediático, le guste o no, debe tener un compromiso social. Para mí es una obligación. Por varios motivos, pero el primero es que tú estás donde estás porque el público te ha puesto ahí. Y partiendo de esa base, has de devolverle al público algo de lo que este necesite».

La Región de Murcia, por otra parte, siempre tuvo un hueco en su corazón. «Durante una temporada estuve trabajando con un promotor murciano, Javier Tomás, y pasé mucho tiempo en Murcia. He vivido allí, tengo muy buenos amigos, he pasado momentos muy buenos de mi vida, me he enamorado, me he desenamorado, he vivido... y también he bebido [ríe]. Solo puedo estar agradecido. Mi corazón es murcianico».