Conecta2 en The Corner The Corner Music Tavern. La Azohía (Cartagena). Jueves a las 23.30 horas. Acceso libre Miércoles, 7 agosto 2019, 21:26

El grupo de mazarronero Conecta2vuelve a The Corner con un repertorio cargado versiones rconocidas versiones del Pop y el Rock, tanto nacional como internacional, abarcando desde música de los setenta hasta los noventa e incluso, los últimos éxitos. Esta noche versionarán a bandas como Queen, The Police, AC/DC, Fito & Fitipaldis, Tequila, Seguridad Social, Bruno Mars, etc.