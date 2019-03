El concierto 'Autoras en la REM' reúne a cinco artistas locales Bonica (Carmen Miñarro). / LV Música. Sala REM, Murcia. Jueves a las 22.00 horas. Entradas 8 y 10 euros NATALIA BENITO Miércoles, 6 marzo 2019, 22:22

María Mulero, Bonica (Carmen Miñarro), Eliana Poveda y She Robin (Esther Molina y Patricia Riquelme) son las artistas murcianas que este año repiten el concierto 'Autoras en la REM', una iniciativa que surgió el año pasado, en torno a la celebración del Día de la Mujer, de la mano de Lady Guitar y la sala de conciertos, con el objetivo de reivindicar y apoyar el talento joven y femenino de la Región, dándole visibilidad.

Un evento que las creadoras consideran «necesario» porque todavía queda mucho camino por recorrer en cuanto a igualdad. En el pasado, «he visto problemas en compañeras, a las que se les exigía una presencia física que no tenían», afirma María Mulero. «Ahora sabemos cómo hacernos respetar». Bonica destaca que, si bien las mujeres vocalistas están representadas, «en cuestión de técnicos o producción hay menos mujeres. Quizá sea por no tener referencias en este ámbito». «Pasa lo mismo con los músicos», asegura Eli Poveda, algo que suscriben Esther Toledo y Patricia Riquelme, de She Robin: «Es más difícil encontrar una percusionista o guitarrista. No se confía en que una mujer pueda tocar mejor que un hombre. No debería ser así pero hasta a nosotras nos sorprende un grupo compuesto solo por mujeres».

Temas personales, letras reivindicativas, colaboraciones y una amplia variedad de géneros a cargo de cinco artistas en un concierto que será esta noche, a las 22.00 horas (8 y 10 euros).