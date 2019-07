Las comedias copan la cartelera

Títulos de crédito

El cine argentino disfruta de los mejores intérpretes en lengua española, cosa que queda una vez más acreditado en el estreno de hoy, 'El cuento de las comadrejas'. Lo que pasa es que también tienen la suerte de contar con grandes directores como Campanella, Aristarain, Puenzo, Mignogna o Piñeiro, y eso le da una potencia de fuego difícilmente superable.

Pero hoy, por una vez, no voy a daros una lista de películas para ver a la que luego no hacéis caso. Sólo os hablaré de una. Sin duda la mejor del cine mundial del ya lejano 2009, 'El secreto de sus ojos'. Una obra maestra, capaz de tocar los temas más duros y más livianos de la naturleza humana. Rezuma inteligencia y con una estructura narrativa de hierro, que conduce al espectador exactamente donde quiere llevarlo su director, el gran Campanella. Ricardo Darín, Soledad Villamil y Guillermo Francella son sus protagonistas, en los mejores papeles que han hecho (que ya es decir mucho). Me preguntaréis de qué va, pero no os pienso hacer ningún spoiler, sólo deciros que esta sí es una soberbia película de intriga.