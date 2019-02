La comedia española 'Perdiendo el Este', estreno en el fin de semana de San Valentín

Títulos de crédito

Ayer fue San Valentín, y aunque mis más fieles seguidores ya sabrán que no soy muy fan de esta fiesta, he de reconocer que no puedo sustraerme a la tentación de recomendaros unos cuantos títulos que hablan del amor con mayúsculas (y que no tienen por qué figurar en las manidas listas que circulan esta semana): 'Tal como éramos' (1973), con una de las canciones más bonitas que ha habido nunca en una banda sonora; 'Tierras de penumbra' (1993), una pieza de sensibilidad extraordinaria y una de las mejores adaptaciones de un libro jamás hecha; 'Llámame por tu nombre' (2017), lo último en amores de verano convertida en obra maestra; 'Los puentes de Madison' (1995), la última película que me hizo llorar en el cine (y a Eastwood); 'A los que aman' (1998) uno de los primeros trabajos de Isabel Coixet, lleno de belleza y ternura; y 'Jules y Jim' (1961), del nunca suficientemente reivindicado Truffaut.