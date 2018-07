Cinco planes para pasar el fin de semana con los pequeños de la casa LV El musical de la 'Dama y el Vagabundo', el mágico mundo de 'My Little Pony' y los juegos de luces y sombras del Teatro Romano son algunas de las actividades más atractivas para los niños LA VERDAD Murcia Viernes, 27 julio 2018, 00:06

1 Espectáculo 'La Dama y el Vagabundo', el musical

Los creadores de 'La aventura de Mowgli, el libro de la selva' llegan a Águilas con su último espectáculo: la versión musical del clásico de Disney 'La Dama y el Vagabundo'. Una historia en la que seis actores darán vida al perro vagabundo 'Golfo' y a la elegante perrita 'Reina', entre otros. Se trata de un espectáculo que sirve de metafora para enseñar a los más pequeños que la amistad y la camaradería está por encima de la procedencia, raza o clase de una persona.

Información Cuándo Sábado 28 de julio, a las 21.30 horas. Dónde Plaza Antonio Cortijos de Águilas. Precio Anticipada: 10 euros; taquilla: 15 euros.

2 Ocio My Little Pony llega a la Nueva Condomina

El centro comercial Nueva Condomina abre sus puertas al mágico mundo de la serie infantil 'My Little Pony' para que los más pequeños de la casa puedan concocer a personajes como Rainbow Dash y Pinkie Pie. Este particular mundo se alojará en la plaza central del centro comercial, donde los niños podrán disfrutar del increíble 'Castillo de Canterlot', visitar la 'Casa de los Dulces', la 'Casa del Árbol de Twilight' para hacerse un tatuaje, o el 'Castillo de Cristal' con su gran piscina de bolas.

Información Cuándo Desde el viernes 27 de julio hasta el sábado 11 de agosto. Dónde Centro comercial Nueva Condomina. Precio Gratis.

3 Cuentacuentos Taller de cuentos en Santiago de la Ribera

Centro sociocultural Príncipe de Asturias, en Santiago de la Ribera. / LV

El centro sociocultural Príncipe de Asturias, en Santiago de la Ribera, acoge durante este sábado un taller de relatos con el cuentacuentos Marvicuentos. Se trata de una actividad gratuita y con aforo limitado que está recomendada para niños de entre 3 y 10 años. El objetivo de este taller es combinar personajes de distintas historias populares para crear nuevas historias y aventuras.

Información Cuándo Sábado 28 de julio, a las 19.30 horas. Dónde Centro sociocultural Príncipe de Asturias, en Santiago de la Ribera. Precio Gratis.

4 Espectáculo El Teatro Romano, bajo la luz de la Luna

Disfruta con toda la familia de una exclusiva visita al Teatro Romano de Cartagena. Aprovechando la luz de la luna, esta milenaria joya arqueológica adquiere un aspecto muy especial que realza la belleza de sus capiteles y esculturas. Además, los más pequeños también podrán disfrutar con los juegos de luces y sombras que amenizarán la velada

Información Cuándo Sábado 28 de julio, a las 21.00 horas. Dónde Teatro Romano de Cartagena. Precio 10 euros (5 euros si eres miembro del Club Cartagena Puerto de Culturas).

5 Ciencia Astronomía con Caperucita Roja

El Museo de la Ciencia y el Agua ofrece este viernes una original actividad que emplea el clásico cuento de 'Caperucita Roja' para explicar a los más pequeños de la familia algunos conceptos de astronomía como la Estrella Polar, los puntos cardinales o las constelaciones a través de una película panorámica en 360 grados.