Cierre de temporada con 'Fast and Furius'

Empezamos un mes que es lo más parecido a un domingo eterno, con cuatro estrenos que nos hacen despedir la temporada en un nadir de calidad cinematográfica. Lo que compensamos sabiendo que nos vamos de vacaciones (tendríais que ver mi sonrisa ahora mismo, ni Jocker).

Lo cierto es que todas las películas de hoy sólo son aptas, aunque por distintos motivos, para cines de verano. Como muestra deciros que llega la novena entrega de la saga Fast and Furious, con 'Fast and Furious: Hobbs and Shaw', protagonizada por los tipos más duros y con más cara de palo del cine, Dwayne Johnson, Jason Statham e Idris Elba. Hay fregonas con más expresividad.

Ya sabéis que es la típica película macarra, de coches tuneados y que encanta a los poligoneros. Policías contra ladrones, pero sin que ni uno ni otros sean tan honrados ni tan delincuentes. Tías buenas, tiros, acrobacias automovilísticas y mucha adrenalina completan un coctel infalible para sus seguidores, que ya les ha llevado a recaudar más de cuatro mil quinientos millones. Llevo desde 2001 poniendo a parir estas películas, pero con esas cifras, está claro que sus productores aciertan más que yo.

02:30 Vídeo. «FAST & FURIOUS: HOBBS & SHAW», VUELVE LA ACCIÓN MÁS TREPIDANTE

Santiago Segura es un showman con gracia, un director con oficio, un productor con olfato, un vendedor con mucho talento, pero un actor tirando a malo. Por tanto no sé porque se empeña en protagonizar las películas que dirige (lo mismo pasa con Ben Affleck), como esta 'Padre no hay más que uno', ya que con cualquier otro interprete la película habría mejorado.

La historia es la del típico marido que no hace nada en casa, y que se da de bruces con la dura realidad cuando su mujer se va de viaje dejándolo al frente de una casa con cinco hijos. Toni Acosta y Silvia Abril están estupendas, como siempre. Comedia familiar sin más pretensión que hacer reír y mandar mensajes positivos.

01:49 Vídeo. «PADRE NO HAY MÁS QUE UNO» Y ES EL CATASTRÓFICO SANTIAGO SEGURA

¿Habéis visto 'El diario de Noa'? Pues entonces no hace falta que veáis 'Remember me'. Bueno, quizás me he pasado, porque en realidad se trata de una historia muy diferente. Un anciano que se mete en una residencia, buscando encontrarse con su amor de juventud, que sufre Alzheimer, y hacerle recordar su maravillosa historia…. Anda, si resulta que sí es igual.

La única diferencia es la que no os cuento para que al menos tengáis un aliciente para ir a verla, además de que salga Bruce Dern.

00:59 Vídeo. «REMEMBER ME», UN AMOR OCTOGENARIO CAPAZ DE SUPERAR OLVIDOS

'Alcanzando tu sueño' no es tanto el relato de la parte oscura de los concursos televisivos de talento, sino más bien la parte real de lo que sucede entre bambalinas de programas como 'La Voz' u 'Operación triunfo'.

No esperéis la moralina de 'Slumdog', es una imagen mucho más dura, y por tanto veraz, de lo que pasa tras el oropel que nos muestran (más parecido a 'Los juegos del hambre' que a Disneylandia). Un film que podría haber sido mejor pero que se entrega por entero a contar la historia de una chica que quiere triunfar como cantante, pero no sabe si está dispuesta a pagar el precio por ello.

02:01 Vídeo. «ALCANZANDO TU SUEÑO», LA HUIDA HACIA DELANTE DE UNA JOVEN

Y ya doy de mano. Hasta aquí once meses de estrenos. El curso que viene habrá más y rezaremos para que la cosecha sea mejor. Espero que volváis en septiembre (como Sánchez), y os deseo a todos unas vacaciones de cine.