La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Puntos de la ciudad. El Batel y la plaza del Icue acogerán los conciertos de este primer fin de semana.

El Cartagena Jazz Festival arranca con brío y tributos

Festivales ·

Un homenaje este viernes al legendario Paco de Lucía y Lucky Lips, Gilipojazz, Morgan y Kandance Springs protagonizan el primer fin de semana del evento

Alberto Frutos

Alberto Frutos

Jueves, 30 de octubre 2025, 22:44

Comenta

Cuando octubre se acerca con paso firme hacia su inevitable desenlace. Cuando el otoño, pasada su fase de una promesa vestida de nostalgia, es una ... realidad de hojas de bronce y calles empapadas y soles furtivos, traicioneros, tramposos. Cuando el frío, en sus puntuales apariciones, lleva la contraria a su esencia y abriga. Cuando la noche cae sin avisar sobre la espalda, las canciones adquieren un tono marrón y los conciertos son bajo techo, con la calidez de una hoguera compartida, con el silencio acariciando las paredes. Cuando todo esto ocurre, en las faldas del puerto, empiezan a sonar los primeros acordes del Cartagena Jazz Festival.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las oposiciones de Mazarrón derivan en un cruce de denuncias y en una bronca política: «O me das las preguntas para mi nuera o la lío»
  2. 2 Detienen a un camionero en Molina por conducir erráticamente, drogado y agredir a tres guardias civiles
  3. 3

    Descubre el restaurante de Murcia que va a dar que hablar en los próximos meses
  4. 4 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  5. 5 Arribas cierra la compra del Efesé y pone fin a una década de mandato de Belmonte
  6. 6

    El PP contiene el aliento ante la amenaza de que decaiga su decreto de vivienda
  7. 7 Aplazan el desahucio de una vecina de Alcantarilla: «Estoy pasando el peor año de mi vida»
  8. 8 Teresa Álvarez, nueva jueza decana de Cartagena
  9. 9 Liberan la mayor tortuga boba registrada en la Región de Murcia en la cala de Calnegre, en Lorca
  10. 10

    Vox votará en contra del decreto de vivienda asequible de la Región de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Cartagena Jazz Festival arranca con brío y tributos

El Cartagena Jazz Festival arranca con brío y tributos