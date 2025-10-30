El Cartagena Jazz Festival arranca con brío y tributos

Cuando octubre se acerca con paso firme hacia su inevitable desenlace. Cuando el otoño, pasada su fase de una promesa vestida de nostalgia, es una ... realidad de hojas de bronce y calles empapadas y soles furtivos, traicioneros, tramposos. Cuando el frío, en sus puntuales apariciones, lleva la contraria a su esencia y abriga. Cuando la noche cae sin avisar sobre la espalda, las canciones adquieren un tono marrón y los conciertos son bajo techo, con la calidez de una hoguera compartida, con el silencio acariciando las paredes. Cuando todo esto ocurre, en las faldas del puerto, empiezan a sonar los primeros acordes del Cartagena Jazz Festival.

44 Cartagena Jazz Festival Cuándo Viernes, sábado y domingo, distintos horarios.

Dónde Cartagena.

Cuándo Entrada gratuita / 15 € / 25 € / 30 € / 35 €.

Un evento que llega este año a su edición número cuarenta y cuatro, imponente cifra a la que la organización ha querido acompañar de una formidable programación llena de citas más que apetecibles.

Así, tras el inicio el pasado miércoles con el directo de Triceratops y el emocionantísimo homenaje al añorado Nacho Para este jueves, el festival llega al fin de semana con un total de cinco propuestas, siendo una de las más potentes la que se llevará a cabo esta misma noche, a las 20.30, en el Auditorio El Batel. Titulado 'Paco de Lucía Legacy', hablamos de un proyecto destinado a recordar y celebrar la obra de uno de los grandes genios de la historia del flamenco de la mano de, atención, Josemi Carmona, Chano Domínguez, Duquende, Farru, Antonio Lizana, Jony Losada, Israel Suarez, Juan Habichuela Nieto y Antonio Sánchez. Lujo.

Por otro lado, el sábado arrancará con el concierto gratuito de Lucky Lips en la plaza del Icue, a las 12.30, y concluirá con el esperado regreso al festival de Morgan, una de las mejores bandas españolas de los últimos años. La cita será en El Batel, a las 20.00, y con entradas a 25, 30 y 35 euros. Finalmente, el domingo contará con los estupendos Gilipojazz en la terraza del Batel, a las 12.30 y con entradas de 15 euros, y concluirá con la gran Kandance Springs, en la sala Antera Baus del citado recinto, a las 19.00 y con entradas a 25 euros.