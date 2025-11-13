La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El podcast 'Poco sehabla!' de XusoJones y Ana Britollega al AuditorioVíctor Villegas.

Carcajadas sobre los escenarios de la Región

Festival ·

Goyo Jiménez, Kika Frutos, Xuso Jones y Ana Brito y El Monaguillo completan la programación de este fin de semana en Murcia Sonríe

Alberto Frutos

Alberto Frutos

Jueves, 13 de noviembre 2025, 23:26

Desde finales del pasado mes de septiembre, la décima edición de Murcia Sonríe, el festival impulsado por la productora local especializada en comedia, Ninona Producciones, ... ha llenado la Región de múltiples, sonoras, necesarias y reconfortantes carcajadas. Para ello, el evento presentó una apabullante programación con más de cincuenta espectáculos distribuidos en diecinueve escenarios y repartidos por catorce municipios que finalizará el próximo treinta de noviembre. Efectivamente, todavía nos quedan risas para rato.

