Carcajadas sobre los escenarios de la Región

Desde finales del pasado mes de septiembre, la décima edición de Murcia Sonríe, el festival impulsado por la productora local especializada en comedia, Ninona Producciones, ... ha llenado la Región de múltiples, sonoras, necesarias y reconfortantes carcajadas. Para ello, el evento presentó una apabullante programación con más de cincuenta espectáculos distribuidos en diecinueve escenarios y repartidos por catorce municipios que finalizará el próximo treinta de noviembre. Efectivamente, todavía nos quedan risas para rato.

Murcia Sonríe Cuándo Viernes, sábado y domingo

Dónde Auditorio Víctor Villegas / Teatro Trieta / Auditorio El Batel / Teatro Capitol / Teatro Bernal. Murcia / Moratalla / Cartagena / Cieza / El Palmar.

Cuánto De 10 a 26 €.

En este sentido, y puestos a ordenar las distintas propuestas que se llevarán a cabo durante este fin de semana, así como los recintos escogidos para ello, lo mejor será seguir la coherencia reservada a los comienzos y el rigor del orden cronológico. Puede que se menos divertido, más serio, pero facilitará la organización y sincronización de agendas, horarios y gastos, por terminar de redondear la faena de la gravedad con tres términos que no animan a dibujar ni media sonrisa.

En primer lugar, es decir, hoy mismo, Goyo Jiménez presentará su espectáculo 'Misery Class' en un Auditorio Víctor Villegas de Murcia que tendrá todas y cada una de las localidades ocupadas. Será a las 22.00. Un poco antes, a las 21.00, en el Teatro Trieta de Moratalla y con entradas a un precio de 10 euros, la presentadora e influencer murciana Kika Frutos tirará de hilarante nostalgia con 'La tele que me parió', una travesía desarrollada, claro, en clave de comedia, que se podrá volver a disfrutar el sábado en el Teatro Bernal de El Palmar, a partir de las 21.00. Eso sí, para esta cita no quedan entradas disponibles.

Por su parte, el gran Sergio Fernández 'El Monaguillo' ofrecerá su divertidísimo monólogo 'Efectivi-Wonder' en el Auditorio El Batel de Cartagena (hoy, 21.00, 22 y 24 €), el Teatro Capitol de Cieza (sábado, 20.00, 22 €) y el Auditorio Víctor Villegas (domingo, 18.30, 22 y 24 €). En este último recinto, y también el domingo, Xuso Jones y Ana Brito llevarán hasta el escenario su popular podcast 'Poco se habla!'. Una esperada cita que comenzará a las 12.00. ¡A reír se ha dicho!