El canto enredado en poesía

«Cada beso es nuevo, cada polvo es el primero, cada lágrima una nueva forma de mirar la lluvia». A Marwan Abu-Tahoun Recio, nacido en marzo de 1979, hijo de un palestino y una española, no se sabe si catalogarlo antes como poeta o como cantante, así que supongo que lo de cantautor le viene al pelo. El madrileño tiene la capacidad para tocar la fibra sensible y hacerlo con calidad literaria. De hecho, de sus cuatro álbumes oficiales publicados, dos lo son en formato disco-libro ('Apuntes sobre mi paso por el invierno' y 'Mis paisajes interiores'), mientras que de sus cinco libros los tres restantes lo son solo en formato editorial, el más reciente 'Los amores imparables' (2018). Dos en uno y los dos eran buenos.

Marwan Cuándo Viernes 17, a las 21.00 horas. Dónde Teatro Guerra. Lorca Cuánto 18 euros.

Melodías textualizadas, palabras en armonía sonora, expresión de emociones, en cualquier caso y aunque varíe el formato. Pero, ¿es muy diferente escribir sobre acordes a hacerlo sobre el folio en blanco? «Mucho no, pero hay diferencias notables. Para empezar todas mis canciones riman. Primero hago la música y luego trato de clavar sobre esa melodía una letra, con lo cual es la melodía la que te da la extensión de cada frase. Todo ello, junto al hecho de tener un formato de tres a cinco minutos como mucho, hace que encuentres ciertas limitaciones expresivas que no tengo en la poesía, donde uno puede divagar mucho más y no hay límites de extensión. En la poesía uno se puede poner más reflexivo y retorcer más el lenguaje, cosa que en las canciones no se debe hacer si no quieres perder musicalidad y un poquito de magia», señala Marwan, a quien no deja de sorprenderle la buena salud de la canción de autor existente en Murcia. «Tengo una estrecha relación con cantautores murcianos, tengo muchos amigos como David Moya, Jass, Rozalén, Fran Ropero, Aaron Sáez... Es sorprendente que en una zona tan pequeña pueda haber tantos cantautores de calidad. Es algo que nos impresiona mucho a los de Madrid, lo comentamos a veces con Luis Ramiro y otros. Hay muchos y son muy buenos, sobre todo Funambulista, que me parece un auténtico fuera de serie».

Después de una temporada sin dejarse caer por aquí, Marwan aterriza en Lorca con su canto enredado en poesía. A buen seguro ofrecerá una selección de títulos de su discografía, aunque no sería extraño que adelante alguna canción del que será su próximo álbum, que no debe tardar en exceso.