Amarela: «Las canciones ya no hablan solo de amor» Amarela. / Walter Rodríguez La cantautora de Puerto Lumbreras presenta 'Instinto', un disco ligado a la espiritualidad y el pensamiento positivo NATALIA BENITO Viernes, 27 septiembre 2019, 02:11

Sobre la música de Amarela, coincide su público en afirmar que transmite paz: «Yo no era consciente de ello, lo hago sin pensar». La cantautora de Puerto Lumbreras (1988), que inició su carrera como Miriam García, presenta su segundo disco, 'Instinto', esta noche -a las 21.00 horas- en el Auditorio Regional. Una velada en la que estará acompañada por toda su banda -«somos cinco en el escenario»-, y de la que espera «compartir la magia que tiene el disco, su fuerza y su alegría, y reírme con los asistentes. Será un concierto cercano con un precio muy asequible. A quien le guste la música para las emociones será bienvenido». Además, contará con las colaboraciones de Laura Uve y Yanira Carrillo.

'Instinto' es un disco que nace «desde la honestidad de querer contar algo», con un proceso de composición «puro e innato que crece desde el inconsciente». Se trata de un trabajo que aborda sus vivencias: «Otros artistas son capaces de imaginar una historia y narrarla a través de la composición. No es mi caso». Con sus letras, Amarela habla de la importancia de responsabilizarnos de nuestros actos: «Estoy muy adentrada en la nueva era y el pensamiento positivo. Creo en el poder que todos tenemos y la necesidad de coger confianza con nosotros mismos. Estoy comprometida con todo el potencial que tenemos».

Amarela Dónde Auditorio Víctor Villegas. Murcia Cuándo: Viernes a las 21.00 horas. Entradas: 12 euros.

Convencida de que las artes mueven la sociedad sin apenas percibirlo, Amarela asegura que «la música define la época que estamos viviendo a todos los niveles. Cada vez hay más música diferente y multicultural. Las canciones ya no hablan solo de amor. Antes, cuando la gente acababa de salir de las guerras, eran años en los que solo se buscaba estar bien con la pareja e idealizar el amor, mientras que ahora estamos en una etapa muy distinta en la que las canciones rompen con los patrones, son sociales y hablan de espiritualidad y de avance. Estamos en una época de expansión y de cambio».

Tras su paso por el Auditorio, Amarela visitará Mallorca, Barcelona, Elche, Asturias y Andorra -una lista a la que se sumarán pronto nuevas ciudades- para presentar un trabajo influenciado en cierta manera por sus referentes: «Escucho música de todos los ámbitos, pero ahora me tiene fascinada José González, finlandés de padres argentinos que hace una música muy sencilla, un mestizaje increíble. También bebo mucho de Antonio Flores, Silvio Rodríguez, Lhasa de Sela y Carla Morrison».

Oporto como inspiración

Al igual que su primer álbum, ambos trabajos han sido publicados gracias al micromecenazgo: «Grabar un disco se hace pesado cuando no tienes un sello. Si tienes las ideas claras y quieres hacer algo muy personal tienes que recurrir a la gente que te sigue y apoya». En 'Instinto', Amarela continúa con la estela que comenzó en 'El viaje a la luz' -su primer disco en esta etapa, publicado en 2014- aunque «este es más directo, contiene la fuerza que surge tras patearme España tres o cuatro veces».

'El viaje a la luz' se gesta tras un periodo en Oporto (Portugal), lugar que le inspira y le impulsa a retomar su carrera musical -concebida como un proyecto vital, que durante un tiempo había pasado a segundo plano al centrarse en sus estudios de Magisterio Musical- bajo un nuevo pseudónimo, continuando así con la trayectoria que comenzó con 17 años, cuando grabó su primer disco como Miriam García, 'Cuentos de hadas'. En sus primeros años, llegó a la final del certamen MurciaJoven. «Sin la experiencia en Oporto no me llamaría así, pero imagino que mi esencia sería la misma y habría surgido de otra forma, quizá en otra tierra. Cada uno tenemos una misión en la vida y no importa el vehículo que utilizas para llegar al objetivo. Importa si llegas y cómo llegas».