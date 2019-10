Freestyle Motocross, Manolo García o el humor del 'Comandante Lara & cía' entre los planes destacados de la Región Concierto de Manolo García en el Cuartel de Artillería. / Edu Botella / La Verdad Teatro, el concierto de El Consorcio y el tributo a Mecano completan el resto de planes que podrás disfrutar este fin de semana en la Región MÓNICA MILLÁN VALERA Viernes, 18 octubre 2019, 13:43

1 Teatro 'Copenhage' en el Teatro Romea

Promo

La adaptación en español de la obra 'Copenhage' del dramaturgo británico Michael llega a Murcia con los actores Emilio Gutiérrez Caba y Carlos Hipólito como protagonistas, y bajo la dirección de Claudio Tolcachir. Se ha consagrado como una de las creaciones teatrales más representadas de los últimos años.

El mítico encuentro entre el gran científico danés Niels Bohr y su ex alumno Werner Heisenberg que muchos calificaron como decisivo para que finalmente el frente aliado ganara la guerra ya que impidieron que los alemanes consiguieran crear la bomba atómica. La reunión, que se produjo en 1941 en la capital de Dinamarca, ocupada por las tropas nazis, hizo que ambos reflexionaran sobre si era ético el uso de los avances en física teórica para el desarrollo de armamento nuclear en el conflicto armado. Sobre lo que ocurrió en el encuentro entre maestro y discípulo, está llena de suposiciones e hipótesis. La relación entre estos dos gigantes de la ciencia se rompió tras encontrarse ya que se convirtieron en enemigos por la situación de sus dos países durante la Segunda Guerra Mundial

Información Cuándo Sábado 19 de octubre, a las 21.00 horas. Dónde Teatro Romea, Murcia. Precio 15/20/22 euros.

2 Concierto Manolo García en Murcia

Concierto de Manolo García en el Cuartel de Artillería. / Edu Botella / La Verdad

En un espectáculo por primera vez en acústico vuelve Manolo García a los escenarios. Ya lleva dos décadas cantando en solitario pero antes lo hacía con los grupos Los Rápidos, Los Burros y El Último de la Fila. En su nueva gira revisará lo más granado de su repertorio pero de un modo absolutamente acústico con otras sonoridades y cargando tintas en las guitarras españolas y acústicas. Algo novedoso y fuera de la conocida parafernalia eléctrica del rock que tanto le gusta al catalán y con la que alcanzó gran éxito y reconocimiento popular durante su periodo en la banda El último de la Fila.

Con esta segunda parte de su gira que comenzó en 2018 tras la publicación de su último trabajo 'Geometría del rayo' actuará el viernes 18 en el Cuartel de Artillería. Un álbum que lanzó tres años después de su anterior disco 'Todo es ahora' y que sitúa al artista en su mejor momento. Una sorpresa para el oído de sus seguidores o personas que se acercan por primera vez a su música. Una nueva posibilidad de emoción donde su interpretación y su voz llegarán de una manera diferente.

Información Cuándo Viernes 18 de octubre, a las 21.30 horas. Dónde Cuartel de Artillería, Murcia. Precio Desde 50 euros.

3 Concierto Tributo a Mecano en el espectáculo 'Hijo de la Luna' con Robin Torres

Promo

La separación del grupo Mecano marcó un antes y un después en nuestro país que vivió la mejor época del pop español . La movida madrileña no puede ser entendida sin Mecano y sus míticas canciones 'Hoy no me puedo levantar', 'Me colé en una fiesta' o 'Hija de la luna'. Esta última pone nombre al espectáculo que hace tributo al grupo madrileño de los años 80 con un homenaje a su última gira 'Aidalai Tour'.

Este tributo demuestra el sello que ha dejado en la música, y que dos generaciones después sigue muy presente entre el gran público. Este año es el 25 aniversario de Mecano y de ahí surge este proyecto tributo a uno de los grupos más importante del pop español. Un concierto que ofrece al público una reproducción clonada del mítico grupo, que sobrepasa el tributo, convirtiéndose en todo un espectáculo musical. El parecido físico y vocal de Robin Torres con Ana Torroja es sin duda la clave del éxito de este grupo sevillano y lo que diferencia a la banda por encima de cualquier otro tributo. Las canciones son interpretadas respetando al 100% los arreglos originales y la formación musical e instrumental. Además, el espectáculo reproduce la escenografía del show original, el vestuario y las marcadas coreografías.

Información Cuándo Viernes 18 de octubre, a las 21.00 horas. Dónde Teatro Romea, Murcia. Precio 23/28/35 euros (8,40 euros con oferplan).

4

El Campeonato de España de Freestyle Motocross en Murcia

Celebración de un espectáculo Freestyle en la plaza de toros de la Condomina / VICENTE VICÉNS

Adrenalina en estado puro viven los candidatos a convertirse en campeón de España de Freestyle Motocross cuando se suben a su moto y realizan piruetas imposibles. El sábado 19 de Octubre vuelve el Campeonato de España de Freestyle Motocross a la Plaza de Toros de Murcia, donde se reunirán los nuevos y los mejores pilotos del panorama nacional para disputarse los puntos para el título 2019.

Vive el riesgo con las sorprendentes acrobacias de los pilotos Christian Meyer (Campeón X-Pilots), Dani Torres (Campeón Crossfighters), Pedro Moreno (Campeón de España FMX), Edgar Torronteras, Pablo Rodríguez y Greg Rowbottom.

Información Cuándo Sábado 19 de octubre, a las 21.30 horas. Dónde Plaza de Toros, Murcia. Precio 22 euros (19 euros con oferplan)

5 Teatro La obra argentina 'La fiesta del viejo' en el Teatro Circo

Promo

Las herencias siempre traen problemas, y William Shakespeare ya lo reflejó en su obra 'El rey Lear'. En este clásico está inspirado 'La fiesta del viejo', obra argentina adaptada a nuestros tiempos. El viejo, forma coloquial de llamar a un padre en Argentina, cumple años, y ¿qué mejor manera de hacerlo en su club del barrio, con los amigos y el amor de toda la familia?

La fiesta de cumpleaños pone encima de la mesa la verdadera relación entre padre e hijas tras anunciar el reparto de la herencia. El padre está ansioso por sorprenderlas, por demostrarles su cariño y por ver cómo reaccionan ante tanto amor.

El reinado de Bretaña se convierte así en un club de fútbol, cuyo presidente es una especie de rey supremo al que todos deben obedecer por lo menos mientras el poder exista. Pasiones, sentimientos de pertenencia, poder, súbditos, fanáticos...La fiesta del viejo pone en escena la relación entre las palabras, los sentimientos y el dinero dentro de las relaciones familiares.

Fernando Ferrer, dramaturgo, director y docente argentino con larga trayectoria, se apropia de esta historia transponiendo el universo del autor isabelino a una atmósfera actual, construyendo una poética propia. Aquí no se trata de culturas altas o bajas, sino de una fiesta popular, como el fútbol, irreverente, como el arte, e impredecible, como la familia.

¡Estáis todos invitados a celebrar la gran fiesta de cumpleaños!

Información Cuándo Viernes 18 de octubre, a las 21.00 horas. Dónde Teatro Circo, Murcia. Precio 12/15/18 €.

6 Humor Humor con el show 'Comandante Lara & cía' en el Teatro Circo

Promo

Las risas te esperan el domingo 20 con 'Comandante Lara & cía', un show en el que Luis Lara lleva la voz cantante con el papel de Comandante. Estará acompañado de los humoristas Vicente Ruidos y Jesús Tapia que harán las veces de teloneros de manera intercalada durante el show. A través de situaciones divertidas Lara contará su relación con su cuñado Ramiro, su situación tras dejarle su novia, y los problemas para entablar una nueva relación con otra chica tras quedar soltero

Este espectáculo de monólogos al más puro estilo gaditano que no dejará indiferente a nadie. Luis Lara es un auténtico fenómeno mediático en los últimos años. Con su humor directo, arriesgado provocará que al mismo tiempo que te ruborizes no puedas parar de reír ni un solo segundo.

Información Cuándo Domingo 20 de octubre, a las 18.30 horas. Dónde Teatro Circo, Murcia. Precio 16 euros.

7 Concierto El Consorcio en Murcia

Promo

El Consorcio, que anunció su retirada en 2016 para siempre, está ofreciendo este año una gira en la que repasa sus mayores éxitos. 'Eres tú' es el nombre de su nuevo tour con el que conmemora la exitosa canción de Mocedades que consiguió convertirse en la única formación hispana que ha vendido un millón de copias de un sencillo cantado íntegramente en castellano. De hecho para hablar de El Consorcio es inevitable remitirse a Mocedades ya que todos sus integrantes pasaron por la agrupación.

Amaya Uranga, Estíbaliz Uranga, Iñaki Uranga y Carlos Zubiaga forman el grupo vocal por excelencia de nuestro país y sus grandes éxitos permanecen hoy en día, como ocurre con 'Tómame o déjame', 'El vendedor', 'Chaca Cha del tren', 'La otra España' o 'Qué pasará mañana'.

El Consorcio se reúnen de nuevo en un concierto en el que podrás escuchar una selección de sus 50 mejores éxitos y dos grandes temas inéditos.