Julià Panadès: «Busco ir más allá de lo que se ha hecho» El artista mallorquín, ante una de las obras que tiene en el Párraga. / lv Una amplia serie de obras realizadas con materiales reciclados PEDRO SOLER Viernes, 19 octubre 2018, 02:19

El título 'This too shall pass' ('Esto también pasará') no obedece a que el artista Julià Panadès (Palma de Mallorca, 1980) crea que el mundo está a punto de acabar, sino a «un cuento sufí [cuento corto], que mi padre me enviaba, y siempre lo tengo presente. La moraleja es que, al final, lo bueno y lo malo pasa. Hay que ser consciente de esto: todo pasa. Por aquí va la historia». Y para explicarlo, el autor ha recurrido a una serie de esculturas, piezas de pared, instalaciones y un vídeo. Julià reconoce que sus progenitores han ejercido una gran influencia en su trabajo, «porque mi padre es psicólogo, y siempre me ha transmitido su forma de ver las cosas. Y mi madre, que es profesora de yoga, también ha mantenido una actitud que me ha transferido un poco».

Obras a base escombros y de material desechable, a las que el artista ha querido dar un nuevo sentido, «algo que, quizá, también arranca de mis padres. Cuando yo era pequeño, ellos no eran de comprarme muchas maquinitas. Siempre estábamos como jugando con palos y, con lo que teníamos hacíamos arcos, flechas, espadas... El reciclaje, por tanto, siempre ha estado muy presente. Me apuntaron en un colegio, que era muy progresista, en el que el reciclaje también estaba muy vigente. Esto me sucedía de pequeño y, ahora, de mayor, con el paso del tiempo, creo que algo de aquello hay». El reciclaje, ¿no puede obedecer a la precariedad? «Sí, la precariedad del artista tiene mucho que ver. Hoy, la vida del artista es muy precaria, tanto que solo el uno o, como mucho, el dos por ciento de los artistas viven del arte. De alguna forma, en mi exposición está representada esta precariedad nuestra».

'This too shall pass', Julià Panadès Dónde Centro Párraga (Calle Madre Elisea Oliver Molina, s/n. Murcia). Horario: de lunes a viernes, de 9.00 a 20.00. Cuándo Hasta el 11 de noviembre.

Nueva vida

¿No dicen que el mundo del arte ha superado la crisis? «No. Yo empecé en 2008, cuando aún no había explotado la crisis. Entonces se vendía algo, pero ahora es muy complicado. La galería que me representa monta mis exposiciones pero vende muy poco. ¿Qué sentido tiene querer hacer más cosas si, luego, no se venden? Trabajamos con materiales encontrados, pero a los que les damos una nueva vida».

¿Busca materiales cuando piensa una obra, o piensa en esa obra y luego busca? «Creo que se dan ambas situaciones, pero, generalmente, los materiales llegan a mí por azar. Creo que esto del azar es muy interesante. También pienso en eso de la psicología humanista de aceptar lo que te viene, sin intentar forzar la naturaleza de las cosas. Hay que aceptar lo bueno y lo malo, en términos psicológicos. Si te llega un material, cógelo, acéptalo, abrázalo, porque por algo te habrá llegado. A mí me llegan de mis derivas por la ciudad o por la playa, por azar, involuntariamente. Otras veces, necesito una cosa y la busco; pero la verdad es que, desde joven, he sido un poco Diógenes y he tenido afán de coleccionismo».

Romper barreras

¿Cómo reaccionan los espectadores ante una obra de arte hecha con una lata de coca-cola y una zapatilla vieja? «Lo que pueda suceder es algo normal, con lo que convivimos. Pero yo siempre busco ir un poco más allá de lo que se ha hecho. Quiero romper barreras, para intentar trascender un poco, y que puede tener algo como una crítica al mercado del arte. Convivo con ello y, a veces, intento esa reacción del público, que está muy acostumbrado a ir a salas, ver pinturas, irse a casa... como algo normal. Se comporta como la sociedad del espectáculo. Por esto, también hay que procurar dar al público alguna sorpresa, aunque se trate de algo desagradable». ¿Le ha supuesto encontronazos? «Encontronazos, nunca. Entiendo que hay gente a la que mi obra no le guste, pero así es la vida».

¿Le cuesta mucho inventarse esas cosas? «Va por épocas, y es cuestión de estar en el estudio y convivir con los materiales. Hay veces en que ves una obra de un modo claro, y otras, no tanto. Fácil, fácil no es. Hay que entrenar mucho. Si, de pronto, puede salir fácil, hay un bagaje de haber probado otras cosas». Aunque se considera gran defensor de la ecología, Julià Panadès no busca «sentar cátedra, ni llevar la bandera de artistas ecologistas. Con mi obra intento representar una realidad, que, aunque sea mía, es de todos. Me gustaría, pero tampoco creo que yo pueda cambiar mucho las cosas. Esto es un mundo muy complicado. Hay que ser consciente de que represento una realidad, pero también sé que estoy dentro del capitalismo, y que estoy donde estoy».

Pese a la variada oferta, el autor no siente «preferencia por ninguna, porque no me gusta limitarme a un material, ni a un medio, ni a una técnica. Me gusta ir pasando de una cosa a otra. Esto me entretiene más. Pienso en trascender constantemente los cánones y los medios, y mezclarlos. Todo va por épocas, con el vídeo, la fotografía, la escultura... y lo que me gusta es mezclarlos».