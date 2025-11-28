La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El conjunto deintérpretes queprotagonizan 'Halley'se convierten en unamente y un cuerpo.

Buscando respuestas a través del movimiento

Danza contemporánea. La compañía Led Silhouette presenta en el Teatro Circo de Murcia su último montaje, el impactante y ambicioso 'Halley'

Alberto Frutos

Alberto Frutos

Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:35

Comenta

Katalin Arana, Lucía Burguete, Marina Fullana, Laura Lliteras, Marcos Martincano, Nicolás Martínez, Edoardo Ramírez y Diego Pazó. Suyos son los nombres. Suyos son los pies ... que acarician las tablas. Suyos los brazos que se extienden como ramas de comprensión, de ventisca, de prosa que sueña con los ojos abiertos y unos dedos que rozan el infinito luminoso que se cobija tras los techos de cada espacio. Suyas son las piernas como laberintos, como castillos de arena irrompibles, como suspiros callados, como palomas que vuelan. Suyos son los cuerpos que protagonizan y dan forma, vida, alma, nervio, músculo, compás y electricidad a 'Halley', el montaje que llega este sábado al Teatro Circo de Murcia de la mano de la ilustre compañía de danza contemporánea Led Silhouette, afincada en el norte de Navarra (Lesaka), y creada y dirigida por Martxel Rodriguez y Jon López, quienes confiesan que esta pieza «nace de un milimetrado proceso de disección, pero lo cierto es que nace de un colapso».

