Buscando respuestas a través del movimiento

Katalin Arana, Lucía Burguete, Marina Fullana, Laura Lliteras, Marcos Martincano, Nicolás Martínez, Edoardo Ramírez y Diego Pazó. Suyos son los nombres. Suyos son los pies ... que acarician las tablas. Suyos los brazos que se extienden como ramas de comprensión, de ventisca, de prosa que sueña con los ojos abiertos y unos dedos que rozan el infinito luminoso que se cobija tras los techos de cada espacio. Suyas son las piernas como laberintos, como castillos de arena irrompibles, como suspiros callados, como palomas que vuelan. Suyos son los cuerpos que protagonizan y dan forma, vida, alma, nervio, músculo, compás y electricidad a 'Halley', el montaje que llega este sábado al Teatro Circo de Murcia de la mano de la ilustre compañía de danza contemporánea Led Silhouette, afincada en el norte de Navarra (Lesaka), y creada y dirigida por Martxel Rodriguez y Jon López, quienes confiesan que esta pieza «nace de un milimetrado proceso de disección, pero lo cierto es que nace de un colapso».

Halley Cuándo Sábado, a las 20.00 horas.

Dónde Teatro Circo. Murcia.

Cuánto 10 € / 12 € / 15€.

Además, de cara a profundizar en el sentido mismo de la obra, subrayan que «son las experiencias y las grandes preguntas del ser humano, aquellas que no cambian desde la antigüedad, las que se debaten y sirven de alimento poético para este proyecto. Preguntas de hondas resonancias que como los cometas giran en órbita y vuelven a aparecer cada cierto tiempo para revolverlo todo».

Así, 'Halley' se plantea como un espectáculo de búsqueda constante a través del movimiento, del que sucede a la vista del público, asombrado, pero también del que resuena en el interior de cada uno de los protagonistas de esta historia como grietas que se abren para permitir el paso de un rayo quizá efímero, pero conmovedor.

Esta propuesta supone el sexto montaje de gran formato creada por una compañía que, desde el estreno en 2016 de su primera pieza, coproducida y estrenada en el Festival 10 Sentidos, ha participado en otras citas tan ilustres como Madrid en Danza, Temporada Alta, Escena Patrimonio. Además, sus obras han estado también presentes en festivales internacionales de la talla y prestigio de Le Temps d'Aimer la danse (Francia) o el Festival Quincena de Dança Almada (Portugal), entre otros.