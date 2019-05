Noise Box: «Buscamos la urgencia, no la perfección» Noise Box, con Jesús Cobarro al frente. / david manzullo La formación liderada por Jesús Cobarro descorcha el segundo de sus tres EPs grabados con Paco Loco, 'Left behind' JAM ALBARRACÍN Viernes, 17 mayo 2019, 22:11

Hay varias características que definen a Noise Box, la banda murciana liderada por Jesús Cobarro (voz, guitarra, sintes, composición) y completada por Bienve Campoy, Helios Sánchez, Luis 'Reve' Pastor y Theo Cuevas. Una de ellas es la perspectiva exclusivamente artística con que se enfrentan a su música. Formados en los albores del siglo, la necesidad expresiva es su único motor desde que en 2002 obtuvieran el primer premio en los dos concursos más importantes de la Región: el CreaMurcia -entonces Creajoven- y el Murcia Joven, desaparecido desde largo tiempo y que hoy se intenta reactivar desde la torpeza, por no decir la desidia. Participaron en diversos festivales, fueron reclamados para recopilatorios y discos de homenaje, recibieron elogios a granel y, salvo su ego, nada más quedó a salvo.

Su sonido, entre la rugosidad y el terciopelo, entre la caricia y la fiereza, es demasiado sofisticado para el rockero medio, demasiado abrupto para el indie de manual. Tras un álbum de cuidadas texturas y producción contemporánea como fue 'Every picture of you is when you were younger' (2017), a finales de 2018 marcharon hasta el Puerto de Santa María para registrar con Paco Loco una serie de canciones que van publicando por EPs. El primero fue 'Bliss you' y justo hoy lanzan 'Left behind', que estrenan este sábado en la Sala REM. Me cito con Jesús.

-Grabaron con Paco Loco. Su manera de trabajar es peculiar. ¿Encajó con la de Noise Box?

-Cuando decidimos grabar con Paco, buscábamos que las canciones no transmitieran la sensación de que se habían estado puliendo hasta el más mínimo detalle, sino que tuvieran un carácter más fresco y urgente, y, en este sentido, creemos que hemos conseguido lo que buscábamos. Llevamos las canciones muy trabajadas de la fase previa de maquetación, pero la forma de plasmar esas ideas y sonidos en el estudio fue muy natural y rápida, buscando ante todo conseguir tomas que transmitieran lo que queríamos, más que perseguir una ejecución perfecta. Paco trabaja de forma muy diferente a otros profesionales con los que hemos grabado y fue muy estimulante salir de nuestra zona de comodidad.

Noise Box Cuándo Sábado 18, a las 23.00 horas. Dónde Sala REM. Cuánto 7/10 euros.

-Han decidido lanzar las canciones divididas en tres EPs, supongo que para que tenga mayor perdurabilidad en el tiempo. ¿Qué criterio han seguido para agruparlas en cada uno de los EPs?

-Hemos procurado que cada EP ofrezca un trío de canciones que muestren distintas facetas de la banda. En un primer momento barajamos agrupar las canciones según estilo, buscando más homogeneidad en cada EP, pero finalmente nos decantamos por formar tríos de canciones algo más heterogéneos y que funcionasen como pequeños álbumes por sí solos.

-Me parece un disco más crudo, sobre todo en cuanto a sonido, que 'Every picture...'.

-Sin duda hemos dotado a las canciones de un carácter más áspero y crudo que en el disco anterior, pero hay también momentos de dulzura. De hecho, creemos que el contraste entre estos dos tipos de momentos en los EPs es mayor que en nuestros anteriores trabajos. Quedamos muy satisfechos con el trabajo de Raúl de Lara en 'Every picture...', buscando texturas que encajaran perfectamente en la mezcla y mimando cada detalle hasta conseguir un sonido redondo, por lo que no tenía sentido intentar superar ese disco con la misma fórmula, sino ofrecer otra versión de nosotros, que incluso nos parece más cercana a lo que somos en directo.

-¿La canción 'Smithereens' tiene algo que ver con la banda de Pat DiNizio?

-¡No, la verdad es que no, pero Paco Loco nos lo preguntó también en el estudio! Me gusta mucho cómo suena la palabra y encaja muy bien con lo que expresa la canción.

-Tanto la canción 'Next' como 'Like a girl', del anterior EP, se enfrentan a los estándares sociales y reivindican el ser uno mismo. ¿Tanto nos aprisionan los convencionalismos de la moral?

-Creo que hay maneras de vivir que están más aceptadas que otras en la sociedad. En según qué contextos, es bastante fácil sentirse juzgado por tener ideas o comportamientos que se alejan de la idea de ciudadano estándar o deseable. Sí creo que cada vez existe una pluralidad mayor, pero sigo teniendo la sensación de que muchas cosas que no deberían tener connotaciones negativas, las tienen por el simple hecho de haber sido consideradas tradicionalmente inmorales o dañinas.

«Hemos dotado a las canciones de un carácter más áspero, pero también hay momentos de dulzura»

-Hay quien piensa que el del feminismo es un movimiento imparable, que si se produce algún cambio de paradigma social significativo vendrá de las mujeres.

-Creo que para que exista una igualdad real es imprescindible que los hombres a los que el patriarcado beneficia también luchen por ella; deben estar dispuestos a renunciar a privilegios que a veces ni siquiera reconocen tener. No veo el feminismo como una lucha entre mujeres y hombres machistas, sino una lucha entre personas que quieren la igualdad y personas que no la quieren, aunque por supuesto han sido las mujeres las que han tenido que librar esta batalla durante años hasta que han conseguido que por fin esto cale entre la sociedad de forma más amplia y contundente.

-Después de tantos años, ¿cómo se plantea Noise Box la música?

-Igual que cuando empezábamos. Hacemos la música que nos gusta sin pensar en nada más. Cuando además consigues conectar con el público, todas las dificultades y esfuerzos valen la pena.

-Curiosa dualidad de ira y alta sensibilidad, la que se desprende de sus canciones.

-Igual que un polvo de reconciliación.