Tim Burton dirige un 'Dumbo' que no vuela

Títulos de crédito

Staneley Donen, el director y coreógrafo, murió hace unas semanas, pero no he tenido hueco de comentarlo en esta pequeña adenda semanal. Además, lo hizo a la juvenil edad de 94 años.

Este maestro del musical, que se marcó un bailecillo al recibir su Oscar Honorifico en 1997 de las manos de, nada menos, Martin Scorsese, es uno de esos pocos que ha definido no sólo la forma de hacer cine, sino lo que es el cine.

Tengo que aprovechar para recomendar algunas de sus obras maestras: 'Cantando bajo la lluvia' (1952), después de verla comprobaréis lo que podía haber sido 'La La Land'; 'Dos en la carretera' (1967), no es musical, pero describe como pocas lo que es una relación de pareja cuando el amor pasa a ser cariño; 'Charada (1963)', si no pongo una de mi favorito Cary Grant, me muero.