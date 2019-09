Bruce Springsteen me cambió la vida Viveik Kalra, creciendo en el Luton de los años 80. Viernes, 20 septiembre 2019, 12:11

«Algún día, chica, no sé cuándo, vamos a alcanzar ese lugar donde realmente queremos ir y caminaremos por el sol. Pero hasta entonces, vagabundos como somos, hemos nacido para correr». Las canciones de Bruce Springsteen, como 'Born to Run', han tenido el poder de alimentar los sueños de sus admiradores en todo el mundo. Al periodista Sarfraz Manzoor le cambiaron la vida. Aquel adolescente nacido en Pakistán y criado en Luton (Reino Unido), cuenta cómo escuchó al Boss por primera vez en 1987, a los 16 años, cuando su amigo Amolak le pasó los cascos y le dijo que ese tipo «constituía una línea directa con todo lo que era verdad en el mundo».

'Blinded by the Light' está escrita por el propio Manzoor, que en 2007 publicó unas memorias, 'Greetings from Bury Park', en las que recordaba cómo escribía poesía en medio de la agitación racial y económica de la época como medio para escapar de la intolerancia de su ciudad y de la inflexibilidad de un padre tradicional. En las letras de Springsteen encontró identificación y consuelo en la Inglaterra de Thatcher y el Frente Nacional, a pesar de ser bien distintos sus orígenes. Su fan número uno asegura haber acudido a más de 150 conciertos suyos.

Gurinder Chadha, la directora de 'Quiero ser como Beckham', está detrás de las cámaras de esta 'feel good movie' rebosante de buen rollo y que contiene en su banda sonora una docena de temas del Boss. Tras 'Bohemian Rhapsody', 'Rocketman' y 'Yesterday', ahora le toca el turno a Springsteen, que tras ver 'Blinded by the Light' se ha animado a dirigir el documental 'Western Stars', sobre la grabación de su nuevo disco.