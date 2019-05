Bourbon, cerveza y rock sureño

Proceden de la calurosa y polvorienta Arizona -con perdón por el tópico- y desde que en 2008 lanzaran su debut- álbum, 'Devil in the details', no han dejado de crecer y consolidarse.

Hogjaw Cuándo: Sábado 25, a las 22.00 horas. Dónde: Garaje Beat. Murcia Cuánto: 15/18 €. Completan: Cooper Age y Horizon.

Su último trabajo de estudio es 'Way down yonder' (2017) aunque debe estar a punto de ver la luz, si no lo ha hecho ya, su anunciado disco en directo, que es donde mejor se aprecia la contundencia y jerarquía de su 'southern rock' deudor de Lynyrd Skynyrd -hay quien los ha definido como un cruce entre estos y Metallica- y en menor medida de otras bandas de rock pesado como Blackfoot, Nashville Pussy, Mountain y en menor medida de los legendarios The Allman Brothers Band y ZZ Top.

Americanos hasta la médula, no fue hasta el pasado 2018 cuando al fin se decidieron a girar por Europa y el Reino Unido, dejando huella. Hard, boogie rock y el sur de los States 'in your face': barbas, tejanos raídos, hamburguesas dobles y botellas de bourbon. Ya lo conoces pero aquí el sabor es genuino. ¡Otra birra, man!