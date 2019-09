Blues, folky rockabilly Manu Michelutti. Música. Sala Revólver, Murcia. Viernes y sábado a partir de las 23.00 horas Jueves, 12 septiembre 2019, 22:04

El argentino afincado en España Manu Michelutti y su gira 'Imperfecta' son la propuesta de esta noche de la Sala Revólver de Murcia. Michelutti presenta su trabajo 'Género imperfecto', nutrido de canciones que él mismo escribe, compone y canta. Recoge influencias de blues, funk, reggae, psicodelia y hard rock, entre otros estilos.

El sábado la velada estará dirigida por la banda murciana de rockabilly The Hellhates. 'From The Roots To The Edge', publicado en 2016, es su último álbum. Añade toques de surf y country.