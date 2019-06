Blas Cantó recala en Archena con su 'Tour Complicado' El ricoteño Blas Cantó. / EFE LA VERDAD Viernes, 21 junio 2019, 22:41

«Si sueñas, que sea a lo grande». Esa es la frase de cabecera del murciano Blas Cantó (Ricote, 1991). El artista, antiguo componente de la 'boyband' Auryn, soñó con una carrera de éxitos, luchó por ella, y ahora la tiene. 'Complicado' es el título de su primer álbum en solitario y también el nombre de su gira, con la que este sábado recalará en las fiestas de Archena.

Blas Cantó Dónde Cine de verano, Archena. Cuándo: Sábado, a las 22.30 horas. Entradas: 5 y 8 euros.

Sobre el escenario sonarán 'Él no soy yo', 'No volveré (a seguir tus pasos)', 'Héroe' o 'In your bed', canciones todas del artista murciano, quien en este disco ha contado con la colaboración de otros creadores como Álex Ubago, Leire Martínez y Beatriz Luengo, entre otros. Disco de Platino con 'Complicado', Cantó es también ganador de la quinta edición del programa musical de televisión 'Tu cara me suena'. En Archena actuará cerca de casa: «Siempre que uno va a su tierra es muy especial. Se juntan las emociones profesionales y toda la adrenalina en el escenario con el hecho de estar rodeado de los tuyos», confiesa el artista.