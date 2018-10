Bienvenida para valientes en el Welcome Estrella de Levante La banda cartagenera abre la nueva edición del festival continuando así con su deslumbrante crecimiento artístico y comercial ALBERTO FRUTOS Viernes, 26 octubre 2018, 13:08

Seis años y un buen puñado de canciones brillantes distribuidas a lo largo de un EP homónimo y tres fantásticos discos es todo lo que ha necesitado Nunatak para ascender a la primera división del panorama pop/rock nacional. Ni más, ni muchísimo menos. Además, a la banda cartagenera liderada por Adrián Gutiérrez le ha pillado el mejor momento de su carrera en un estado de inspiración envidiable, reflejado con especial intensidad en un último trabajo, 'Nunatak y el tiempo de los valientes', que, sin dejar de resultar tan deslumbrante en su inmediatez como el primer día, no ha dejado de crecer con las escuchas hasta convertir en certeza lo que ya era una firme intuición, la de estar ante uno de los mejores discos publicados en nuestro país en lo que llevamos de año. Y teniendo en cuenta que nos acercamos peligrosamente al tiempo de descuento, pocos competidores parecen poner en peligro su estatus. Y es que estamos ante un trabajo repleto de riesgos asumidos que terminan en victoria, canciones de altos vuelos y estribillos inolvidables que les ha llevado hasta una nueva edición de la bienvenida universitaria Welcome Estrella de Levante en la que ejercerán de representación local y donde compartirán escenario con MGMT y La Casa Azul. De esta forma, tras deslumbrar con las luces del bosque, resultar ganadores, por amplia ventaja, de un pulso infinito y, finalmente, descubrir las manijas del reloj que marca la hora de abandonar el lado cobarde de las cosas, la banda continúa edificando una carrera repleta de coherencia, sencillez, precisión, ímpetu, pasión, honestidad y, sobre todo, lucidez a la hora de dar cada uno de los pasos. Y así, desde la ausencia total de prisas por llegar, desde la tranquilidad frente a la urgencia imperante, desde la reafirmación frente a los ecos de la impostura, Nunatak no deja de crecer con pies de plomo y zapatos de titán. Charlamos con Adrián.

-Tras cumplirse más de medio año desde la publicación del extraordinario 'Nunatak y el tiempo de los valientes', ¿qué secretos guardaban estas canciones que solamente han podido desvelar a base de regresar con ellas al escenario?

NUNATAKMURCIA Cuándo Viernes 26, a las 20.00 horas Dónde: Plaza de Toros Cuánto: 25€ Completan: MGMT + La Casa Azul

-Es muy bonito ver cómo canciones que tú creías más íntimas, o partes de temas que creías más introvertidas, acaban siendo las más vitales y emocionantes para el público en directo. Las canciones del último disco aún están asentándose, encontrando su sitio en nuestro repertorio, y nos encanta disfrutar del proceso.

-En este tiempo, ¿ha cambiado mucho su manera de entender, sentir y vivir su propia música con el paso de los conciertos y los reencuentros con su repertorio?

-Las canciones están vivas, evolucionan, maduran. Nosotros también lo hacemos y nuestra manera de entender los directos va cambiando. Hay canciones que eran imprescindibles antes y que ahora quedan fuera, mientras que otros temas sufren cambios para adaptarse a los nuevos que entran. Creo que crear un repertorio a la altura del público y de las propias canciones es todo un ejercicio de sensibilidad, ritmo y narrativa.

-La última vez que charlamos me comentaron que se encontraban todavía en la fase Nunatak vs. Vida Real, es decir, una etapa de constante cambio de chip entre los momentos que pasan sobre el escenario y cuando se bajan de él. ¿Continúan teniendo esa sensación? ¿En qué punto se encuentra esa batalla?

-A tope (Risas). Somos todavía una banda en crecimiento. Es muy importante ser conscientes de ello y hacer de la paciencia y la pasión dos miembros más de Nunatak. Al fin y al cabo, es tiempo de valientes, maldita sea.

-En el caso de Nunatak, a nivel artístico, ¿la realidad ha terminado superando por completo a la ficción?

-Creo que los Nunatak de hace unos años se han hecho mayores y ahora estamos en un estado de forma artística genial, el mejor hasta la fecha. Abordamos directos y composiciones con más experiencia, madurez y recursos, y creemos que sin perder la frescura del principio. Para nosotros, en cierto modo, hemos empezado de nuevo con 'Nunatak y el tiempo de los valientes', nos huele a primer disco. Hemos encontrado por fin esa sensación de tranquilidad y orgullo que da el reconocerte en un sonido propio, en encontrar por fin tu camino.

-Conforme han ido creciendo a nivel popular como banda, ¿han notado más el peso de los prejuicios o el de las expectativas?

-Buena pregunta. Pues creo que en nuestro caso esa balanza empezó inclinada hacia el lado de las expectativas y poco a poco se equilibró. Supongo que es lo más normal al crecer. Seguimos buscando nuestro público, ese al que le guste Nunatak por lo que es, no por recordar a lugares comunes, y seguimos dejándonos el alma en cada concierto para que nuestras canciones lleguen cada vez a más gente. Con eso en mente, las expectativas y los prejuicios pasan a segundo plano.

-Centrándonos en el presente, esta noche aterrizan como representantes locales en todo un Welcome Estrella de Levante, es decir, ante un escenario tan emblemático como el de la plaza de toros de Murcia. Entre usted y yo, ¿cómo anda la balanza entre los nervios y las ganas? ¿Empate técnico?

-De empate, nada (risas). Nos morimos de ganas de tocar en un sitio tan brutal, es un tic en nuestra lista de 'Cosas molonas que hacer con Nunatak' y no hay tiempo para nervios. Hemos tocado en casi todos los sitios posibles en Murcia y hacerlo en uno nuevo y así de imponente es todo un honor.

-Por último, ¿alguna pista de por dónde irán los pasos de su cuarto disco?

-Todavía es muy pronto, acabamos de terminar nuestras 'Sesiones Valientes' reinterpretando temas de nuestro último disco con la ayuda de grandes amigos y nos queda un poco lejos la idea de nuevo disco. Solamente sé que será honesto y habrá un pedacito de nuestra alma en cada canción. Confía en mí, te encantará.