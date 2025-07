Belter Souls: «La excelencia en lo colectivo nace de la generosidad»

Alberto Frutos Viernes, 11 de julio 2025, 00:41 Compartir

Un grupo de voces entonando la misma canción, pero haciendo que suene de otra manera. Con un alma distinta. Con una emoción particular. Como un desgarro conjunto de sensibilidad y entusiasmo. Un conjunto de instrumentos arropando el salto al vacío de la composición ajena, ofreciendo alternativas de sudor e introspección. Ya sea en el soul, el góspel, el rock, el pop, surcando los mares de Serrat o atrapando el fuego de Rocío Jurado, Belter Souls, proyecto murciano formado por jóvenes músicos e intérpretes de distintas escuelas y conservatorios de toda España, siempre logra transformar un diamante individual en tesoro plural. Hablamos con Pablo de Torres, su director y pianista, antes de que la compañía comparta escenario con Antonio Lizana en otro gran concierto doble de esta edición del Festival Internacional de Jazz de San Javier.

–Belter Souls va cambiando en base al repertorio de cada uno de sus espectáculos. En ese sentido, ¿qué versión nos vamos a encontrar en San Javier?

–Aunque es cierto que trabajamos estilos muy variados, creo que la clave de nuestro éxito es que conseguimos imprimir nuestra esencia a todo lo que hacemos. Esa marca musical propia la hemos construido durante muchos años y está basada en las armonías vocales y en el 'color' de la música negra. Para San Javier hemos preparado un espectáculo único con el que rendimos homenaje a los géneros sobre los que hemos cimentado nuestro sonido: el soul y el góspel.

–¿Se prepara una actuación de manera especial cuando está destinada a un festival de estas características y lustre?

–Por supuesto. Para nosotros va a ser una fecha muy importante. Es uno de los festivales más importantes del país, pero para los músicos murcianos, además, es el escenario en el que hemos visto a nuestros referentes desde que éramos niños. Queremos contagiar al público de esa felicidad y agradecimiento que sentimos.

–Se habla mucho, y con razón, del inmenso potencial vocal de la compañía, pero no debemos olvidar el importantísimo papel de la banda musical.

–Siempre rodeamos las voces, en mayor o menor medida, de excelentes instrumentistas que multiplican la calidad del resultado global de los espectáculos. En San Javier, por ejemplo, los diez cantantes estarán respaldados por una banda de seis músicos: teclados, órganos, batería, bajo, guitarra, sintetizadores, percusión, trombón, saxofón...

–¿Cómo se establece el equilibrio en un coro de estas dimensiones para que cada uno de los artistas brille con luz propia?

–Haciendo ver a los cantantes que siempre hay que anteponer artística y humanamente el bien común al individual. Tengo clarísimo que la excelencia en lo colectivo nace de la generosidad en lo individual. El gran artista es aquel que es consciente de que trabaja al servicio de algo muy superior a sí mismo: el propio arte.

Director desde el piano

–Esa es precisamente una de las cosas que más me gusta de Belter Souls: el modo en el que las voces están siempre al servicio de la canción. No hay alardes gratuitos, lo que pide cada composición es lo que manda. Se evitan los excesos gratuitos.

–Exacto. Se trata de aportar a la obra lo mejor que puedes darle sin pretender destacar tú por encima de ella. Eso es clave en mi forma de entender todo lo que hago.

–A nivel personal, ¿cómo enfoca su labor al piano dentro de cada espectáculo?

–A lo largo de mi carrera he avanzado en una dirección en la que cada vez soy más 'un director desde el piano' y menos 'un pianista que dirige'. Me apasiona tener una visión global de lo que pasa sobre el escenario, cuidando todos los detalles, tanto musicales como escénicos o de dramaturgia. Cada vez consumo más teatro, del que soy un apasionado, y disfruto más del trabajo que hay que hacer antes de que una obra se muestre al público. Me veo toda la vida como director y quizás no tanto como pianista, pero, en noches como la que vamos a vivir en San Javier, disfrutaré como un niño sentado frente al instrumento.

–¿Cuál diría que es la mayor satisfacción y dificultad a la hora de dirigir un proyecto como Belter Souls?

–La mayor satisfacción puede venir precisamente de ver cómo, tras superar las dificultades, conseguimos emocionar al público con lo que hacemos. En cuanto a esas complicaciones, se me vienen a la mente dos de las que afronto en cada producción. Por un lado, como te decía antes, concienciar a los artistas de que hay que anteponer siempre lo colectivo a lo individual. Hacer que todo el mundo lo entienda es prioritario para que el resultado sea brillante. Por otro lado, encontrar el equilibrio perfecto para conseguir que el alto nivel de exigencia técnica que trato de alcanzar no haga perder naturalidad ni emoción al resultado final. La música, o como yo la entiendo, es solo un medio para canalizar emociones. Emocionar a quien la escucha es el único fin.