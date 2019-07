Texas descarga su pop con soul Sharleen Spiteri, en la actuación de Texas en La Mar de Músicas 2018. / PABLO SÁNCHEZ / AGM Sharleen Spiteri y su banda celebran en Murcia los 30 años de su canción más icónica, 'I don't want a lover' JAM ALBARRACÍN Viernes, 12 julio 2019, 21:40

«I don' want a lover / I just need a friend» (No quiero un amante / solo necesito un amigo). Ahí la tienen, una de las frases más resultonas de la historia del pop. Y ya conocen a sus autores, los escoceses Texas, la banda de Glasgow formada por el antiguo componente de Altered Images John McElhone y Sharleen Spiteri -ambos se mantienen en la formación, como también Ally McErlaine- que 30 años después de la publicación de la citada canción, y de su debut-álbum, sigue dejando un rastro de espectadores convencidos allá por donde pasa. La prueba la tenemos hace solo un año, en la pasada edición de La Mar de Músicas, donde consiguieron dibujar la sonrisa en las caras del público que completó el aforo del Auditorio Parque Torres. Más sencillo de escribir que de hacer.

«El soul está en las raíces y nunca ha dejado de estar ahí, crecí escuchando a Mahalia y a Al Green»

'I don't want a lover' alcanzó el nº8 en la lista de singles de Reino Unido y el álbum subsiguiente, 'Southside', llegó hasta el top 3, pero aunque más tarde serían superados, sigue siendo su canción más deslumbrante e icónica. El éxito, tanto en Reino Unido como en Estados Unidos y buena parte de Europa, será una constante en la carrera de Texas, sobre todo en la segunda mitad de los noventa, con tres álbumes consecutivos logrando el nº1 de ventas: 'White on blonde' (1997), 'The Hush' (1998) y el recopilatorio 'The greatest hits' (2000). Acusados por una parte de la crítica de haber suavizado su intensidad soul en aras de un pop más comercial, recuerdo el tremendo enfado de Sharleen cuando le sugerí algo parecido en una entrevista telefónica. La comunicación se cortó apenas un minuto después. Dicen que es una mujer con carácter. «Si has escuchado los discos de Texas sabrás que el soul está en nuestras raíces y que nunca ha dejado de estar ahí. Crecí escuchando a Mahalia Jackson, Ella Fitzgerald, Marvin Gaye, Al Green y todo este tipo de artistas, que es lo que solía oír mi madre, mientras que mi padre era más rockero».

Texas Cuándo Sábado 13, a las 21.30 horas. Dónde: Plaza de toros. Murcia Cuánto: 26 € (Oferplan: 20,50 €). Completa: Jaime Urrutia.

Tras su disco de 2005 'Red book', los miembros de Texas decidieron hacer una pausa, lo que Spiteri aprovechó para lanzar su primer álbum en solitario y así, en julio de 2008, vio la luz 'Melody'. El éxito volvió a sonreírle, como de costumbre, gracias a su habitual canto soul pop pulido y agradable, en un momento en el que se estaba produciendo un revival soul gracias entre otras a Amy Winehouse. Su carrera en solitario se avecinaba prometedora, pero solo sería un espejismo. Dos años más tarde, el flojo 'The movie songbook', un disco con interpretaciones de clásicos de películas evidentes, se encargaría de confirmarlo. Y de pedir a gritos el regreso de Texas, lo que se complicaría por culpa de un aneurisma cerebral sufrido por Ally McErlaine, que afortunadamente conseguiría superar.

Su último álbum es tan agradable como prescindible, la gente disfrutará sobre todo con sus clásicos

Su último álbum, el noveno de estudio, es 'Jump on board' (2017), un disco tan agradable como prescindible. Quiero decir, se trata de un trabajo tan amable como de costumbre, de pop pulido con un ligero fondo de soul melódico que ni supone una vuelta a las raíces, como se ha llegado a decir -también se dijo del anterior, 'The conversation' (2013)-, ni aporta nada a una banda con una larga trayectoria y momentos de mayor brillantez. Algo lógico, por otra parte, en cualquier formación con 30 años de fondo y cuyo público disfrutará especialmente con sus clásicos.