'Bajo las estrellas', de Ángela Ortiz Exposición. Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés. Murcia. Martes último día Lunes, 11 febrero 2019, 22:36

La fotógrafa murciana Ángela Ortiz muestra, en la exposición 'Bajo las estrellas' a once mujeres artistas internacionales, entre ellas Omara Portuondo -imagen-, Sara Baras o Isabel Pantoja. «En esta ocasión, he pretendido traspasar la cegadora y elemental luz de la celebridad para alcanzar la secreta verdad de unas mujeres que no dejan de serlo pese a su condición de estrellas», afirma la autora.